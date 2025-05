Torna a parlare De Laurentiis: il commento sullo Scudetto e sull’Inter spiazza tutti

In questi minuti spuntano le dichiarazioni del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che ha parlato della corsa Scudetto e non solo.

Un finale tutto da vivere per il Napoli, che in queste ultime partite del campionato di Serie A vede lo Scudetto vicino. Manca davvero poco per capire chi la spunterà tra la squadra di Antonio Conte e l’Inter, che ora insegue a tre punti al secondo posto. Uno scenario davvero particolare per gli azzurri, che hanno la consapevolezza di avere il proprio destino tra le mani, fattore non secondario in un testa a testa così avvincente tra le due compagini in questione.

Al momento, l’inerzia sembra favorire proprio gli azzurri, ma ciò non basta, a quanto pare, per far sbilanciare il presidente Aurelio De Laurentiis, che è tornato a parlare del Napoli. Il suo commento in merito alla lotta Scudetto e all’Inter, che ha raggiunto la finale della UEFA Champions League, sta già facendo discutere.

Ultimissime SSC Napoli, De Laurentiis rompe il silenzio: le dichiarazioni

In occasione dell’inaugurazione del Villaggio della Salute per la Race For The Cure a Roma, il presidente della Società Sportiva Calcio Napoli Aurelio De Laurentiis è tornato a parlare del Napoli.

Queste le dichiarazioni riportate dalla versione online del quotidiano Il Mattino:

“Io non mi permetto di fare nessuna previsione. Il calcio è molto bello perché la palla va dove Dio vuole. Qualche volta va la direzione giusta qualche altra volta nella direzione sbagliata. Quindi siamo tutti quanti nelle mani di Dio”.

Finale appassionante per il Napoli: il sogno Scudetto è a un passo

Il Napoli e i suoi tifosi si apprestano a vivere un finale davvero carico di tensione, con il sogno Scudetto che ormai lì, a pochissimi centimetri.

La speranza da parte dei sostenitori di fede partenopea è che alla fine, a spuntarla, saranno ovviamente gli uomini di Antonio Conte. Serve però un finale all’altezza di una squadra che vuole conquistarsi un traguardo che, all’inizio della stagione ora in corso, sembrava davvero utopia. Ora, però, di utopia non si tratta: un’occasione che il Napoli è chiamato a non sprecare, per riscrivere la storia. D’altronde, un eventuale secondo Scudetto in soli tre anni sarebbe davvero incredibile.