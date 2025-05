Mercato Napoli, lista della spesa da urlo: si pensa anche a un colpo da 55 milioni

In queste ultime settimane il mercato della SSC Napoli è già entrato nel vivo: svelate tutte le mosse in programma del club azzurro.

Un finale di stagione intenso, a dir poco, per il Napoli, che ha il sogno Scudetto ormai a un passo. Sono sette i punti che servono agli azzurri per poter mettere le mani al quarto Tricolore della propria storia. Soprattutto, però, c’è la consapevolezza che tutto è nelle mani dei partenopei, ora distanti tre lunghezze dall’Inter. L’auspicio è quello di tornare a festeggiare dopo due anni dall’ultimo successo in Serie A, traguardo che i tifosi portano ancora con forza nei propri cuori.

Uno sguardo, inevitabile, va però anche al futuro. Il calciomercato è un tema già ricorrente all’ombra del Vesuvio in queste settimane. In particolare, nelle ultime ore la piazza si è scatenato in relazione alle voci riguardanti il tentativo, a quanto pare concreto, del Napoli per Kevin De Bruyne (clicca qui per tutte le ultime novità). Ma gli azzurri vogliono attrezzarsi in maniera importante, motivo per cui sono tanti i reparti tenuti sotto la lente d’ingrandimento da parte del direttore dell’area sportiva del club azzurro, Giovanni Manna.

Calciomercato SSC Napoli, Pedullà svela gli obiettivi del club azzurro

A fare il punto della situazione in merito alle ultimissime di calciomercato della SSC Napoli è il giornalista Alfredo Pedullà.

In particolare, nel suo intervento apparso sul suo canale YouTube ufficiale, Pedullà si è soffermato anche sulla forte disponibilità economica di cui il Napoli sembra disporre in vista della prossima estate. Di seguito, quanto dichiarato:

“In pochi hanno una disponibilità come quella del Napoli. I partenopei vogliono prendere un grande attaccante, un centrale, un esterno basso, un altro centrocampista con quel tipo di spessore (De Bruyne, ndr)”.

De Bruyne ma non solo: le manovre del club partenopeo

Reparto che sarà fortemente monitorato dall’uomo mercato della SSC Napoli Giovanni Manna è quello difensivo. Secondo quanto ribadito da Alfredo Pedullà, il Napoli ha definito l’arrivo di Marianucci, mentre Beukema resta l’altro obiettivo.

Per quanto riguarda l’attacco, il giornalista riprende i nomi già trapelati nelle scorse ore. Queste le sue rivelazioni: