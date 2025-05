De Bruyne, affare stroncato in diretta: è polemica a Napoli

Kevin De Bruyne è il nome che fa sognare i tifosi in piena bagarre per lo Scudetto: tuttavia, spuntano delle dichiarazioni che fanno già discutere i napoletani.

Il Napoli vive un momento importante della sua stagione. In piena corsa per il tricolore, la squadra di Antonio Conte continua a macinare punti e prestazioni convincenti, rispondendo colpo su colpo all’Inter nella sfida al vertice: l’obiettivo scudetto non è più un miraggio, ma una possibilità concreta.

Eppure, nonostante il presente brilli, il futuro ha già acceso i primi dibattiti, con il calciomercato già molto caldo all’ombra del Vesuvio.

De Bruyne-Napoli, l’analisi spiazza i tifosi azzurri

Si parla tanto di Kevin De Bruyne, fuoriclasse del Manchester City, che secondo alcuni rumors sarebbe nel mirino della società azzurra. Un’idea che fa sognare i tifosi, ma che non convince proprio tutti.

A lanciare la pietra nello stagno è stato Zvonimir Boban, intervenuto ieri sera negli studi di Sky Sport. L’ex dirigente del Milan, pur sottolineando la grandezza del giocatore in questione, ha commentato senza mezzi termini:

“De Bruyne sarebbe un pessimo affare per il Napoli. Sono super negativo su questa trattativa. Romperebbe gli equilibri della squadra, porterebbe squilibrio nello spogliatoio”.

Boban avvisa il Napoli: le dichiarazioni colpiscono

Parole pesanti, che hanno acceso la discussione tra tifosi ed esperti. Da un lato c’è chi vede nell’arrivo del belga una chance irripetibile per alzare l’asticella.

Dall’altro, chi teme che un innesto così ingombrante possa intaccare la chimica creata da Conte. La verità, come sempre, sta forse nel mezzo. Ma una cosa è certa: il solo accostamento di un nome come De Bruyne al Napoli basta a capire quanto sia cresciuta l’ambizione del club, almeno nelle intenzioni.