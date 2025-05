“Messaggio dalla società a Conte”: c’entra il futuro del tecnico, di cosa si tratta

Il Napoli guarda già al futuro, anche se con uno Scudetto ancora da conquistare sul campo: le ultime su Antonio Conte.

Il Napoli continua a viaggiare a passo deciso verso un finale di stagione carico di speranza. La lotta per il titolo è ancora apertissima, e gli azzurri, trascinati dalla personalità forte di Antonio Conte, si sono messi in carreggiata per sfidare l’Inter fino all’ultima giornata.

C’è fiducia nell’ambiente, si respira consapevolezza nei propri mezzi, e soprattutto una rinnovata fame di vittorie. Il gruppo sembra compatto, e la mentalità è quella di chi non vuole accontentarsi.

Conte-Napoli, il segnale “De Bruyne” dalla società

In questo clima di entusiasmo, però, si guarda già al futuro, con il futuro di Antonio Conte che continua a tenere banco.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza azzurra starebbe lavorando sotto traccia per rafforzare ulteriormente la rosa in vista della prossima annata, quando il Napoli sarà sicuramente impegnato su tre fronti. Segnale che, in qualche modo, potrebbe essere visto come una sorta di messaggio per il futuro del tecnico.

Napoli, il sogno si chiama Kevin De Bruyne

Il nome che fa rumore è quello di Kevin De Bruyne: un’idea affascinante, ma ovviamente complicata (clicca qui per le ultime novità).

Sempre secondo La Gazzetta dello Sport, questa suggestione sarebbe anche un messaggio diretto ad Antonio Conte, che ha chiesto rinforzi di altissimo livello per competere al massimo.

In sostanza, la società vorrebbe far capire al suo allenatore che è pronta ad assecondare le sue ambizioni. Il futuro si costruisce oggi, e De Laurentiis sembra deciso a dare a Conte le “armi” giuste per continuare insieme un progetto che punta in alto.