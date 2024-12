Ritorno a sorpresa a Castel Volturno: la visita del tutto inaspettata (FOTO)

Sorpresa a Castel Volturno, con un ritorno inaspettato al centro di allenamento del Napoli: la visita ha fatto scoppiare di gioia tutto lo staff

Una piacevolissima sorpresa quella di questa mattina a Castel Volturno. Il Napoli sta preparando la sfida di giovedì prossimo, 5 dicembre, contro la Lazio in Coppa Italia. Un impegno che gli azzurri non vogliono snobbare e che potrà dire molto sul resto della stagione dei partenopei. Anche perché in campionato, solamente 3 giorni dopo, toccherà affrontare nuovamente i biancocelesti, questa volta all’Olimpico.

Chi in passato ha saputo far male alla Lazio, ma non solo, è stato Dries Mertens, che proprio in queste ore ha scelto di tornare insieme a Kat nella sua splendida Napoli. Un napoletano acquisito, ormai come tutti sappiamo, tanto da approfittare del primo momento utile per far ritorno in città, dove ha ancora la sua casa.

Ieri sera il giocatore e miglior marcatore nella storia del club, è andato a cena con alcuni amici e tra questi c’era anche Rafa Marin. In mattinata, invece, ha deciso di far visita allo staff di Castel Volturno, ad alcuni ex compagni e ai tanti volti nuovi che sono arrivati al Napoli da quando ha salutato. Oggi Mertens, insieme ad Osimhen, sta ben figurando nel campionato turco con il Galatasaray, e chissà se qualcuno avrà chiesto al belga quali saranno le intenzioni future del nigeriano. Intanto “Ciro” si gode Napoli e prova a portare fortuna a Conte in vista delle prossime sfide.