Napoli-Lazio, c’è un divieto ufficiale: l’annuncio

Per la sfida di domenica prossima tra il Napoli di Conte e la Lazio di Baroni bisogna registrare un divieto ufficiale.

In vista del match in programma domenica 8 dicembre allo Stadio Maradona, che vedrà la sfida fra Napoli-Lazio, il Prefetto di Napoli ha deciso di imporre con una nota un divieto particolare: trasferta vietata ai tifosi biancocelesti, e quindi è stata proibita la vendita dei biglietti ai laziali per la partita.

Il Prefetto è Michele di Bari, il quale, in particolare, ha predisposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti della Regione Lazio, ad eccezione dei sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione con il Napoli (ai quali sarà precluso l’acquisto per il settore ospiti). Verrà, invece, garantito l’acquisto dei biglietti per il settore ospiti ai tifosi residenti in regioni diverse dal Lazio.La decisione è stata presa per evitare il pericolo di incorrere in problemi legati all’ordine e alla sicurezza pubblica.

Divieto Napoli-Lazio, ecco il provvedimento ufficiale

Nella nota che include il provvedimento, è possibile leggere: “Su analogo parere della Questura di Napoli, in considerazione delle valutazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive che, il 27 novembre, ha evidenziato il pericolo di gravi turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica”.

Brutte notizie, quindi, per i tifosi biancocelesti che, tuttavia, cercheranno di supportare al meglio la propria squadra e offrire il massimo supporto.