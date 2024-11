Calciomercato Napoli, possibile colpo dalla Juventus: chiesti 30 milioni di euro

Il Napoli potrebbe trattare con la Juventus per un possibile colpo da 30 milioni di euro: tutti i dettagli sull’ipotetico affare di mercato

Uno sguardo al futuro, per rinforzare ulteriormente la rosa. E’ questa l’intenzione del Napoli, guidato da un Antonio Conte che ha già rivoluzionato psicologicamente la squadra. Da quando è arrivato nel club, Aurelio De Laurentiis gli ha affidato completamente le chiavi dello spogliatoio ed insieme al d.s Manna, anche quelle del calciomercato.

I risultati si sono visti, con gli innesti di Buongiorno, McTominay e Lukaku su tutti, senza sottovalutare colpi come Neres, Gilmour e rinforzi come Spinazzola e Rafa Marin. Una serie di colpi arrivati proprio grazie alla presenza del tecnico leccese, che anche sul campo sta portando i suoi frutti con il momentaneo primo posto dopo 13 giornate di Serie A.

Calciomercato Napoli, idea Fagioli: la trattativa con il Napoli

Dopo il decimo posto dello scorso anno, è già stato fatto un ottimo lavoro, ma la strada è ancora tantissima. Bisognerà mantenere alla distanza questo rendimento e non sarà facile. Per riuscirci serviranno anche ulteriori rinforzi a gennaio o in prospettiva per la prossima stagione. Quella in cui Conte avrà già conosciuto bene l’ambiente e viceversa.

Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, il tecnico azzurro avrebbe già messo nel proprio mirino un calciatore per rinforzare la rosa. Si tratterebbe di Nicolò Fagioli, in forze alla Juventus, ma che sta trovando poco spazio con Thiago Motta. I bianconeri starebbero valutando la sua cessione per incassare una cifra vicina ai 30 milioni di euro da reinvestire con profili differenti e che possano combaciare meglio con le richieste del proprio allenatore, anche in altri ruoli.

Un rumors, al momento, nulla di più. La valutazione, infatti, non è bassa e quindi il Napoli dovrà fare le sue considerazioni in tal senso. Conte dovrà capire bene in che condizioni arriverà la squadra a gennaio e potrà quindi poi discuterne con Manna. Fagioli piace anche all’estero e dunque non manca la concorrenza per un ragazzo che ha saputo rialzarsi da un momento personale difficilissimo, senza però tornare ancora a brillare in campo.

Cambiare aria potrebbe fargli bene ed il Marsiglia di Roberto De Zerbi, che avrebbe messo gli occhi anche su Jack Raspadori, starebbe pensando proprio a lui per rinforzarsi. Toccherà al d.s Giuntoli trattare per chiudere le operazioni nel migliore dei modi, ma se ne riparlerà tra più di un mese.