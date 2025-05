Lukaku, numeri super contro Genoa, Parma e Cagliari: una statistica incredibile fa sognare i tifosi

L’attaccante belga vanta dei numeri realizzativi da top player assoluto contro le prossime tre avversarie del Napoli in campionato: una statistica fa sognare

Romelu Lukaku dovrà caricarsi il Napoli sulle spalle in questo finale di stagione. Il calendario degli azzurri vede Genoa, Parma e Cagliari come prossime avversarie e il belga è assolutamente pronto per lasciare il segno. L’ultimo gol dell’attaccante risale al 3-0 contro l’Empoli, dove firmò anche due assist. Nelle tre partite successive contro Monza, Torino e Lecce non è riuscito ad incidere come avrebbe voluto.

L’apporto alla squadra è sempre importante e i numeri parlano chiaro: 12 gol e 9 assist solamente in campionato. Ma in questo rush finale il Napoli ha bisogno ancora più del suo miglior marcatore. Mancano le ultime 3 finalissime, dove Big Rom può e deve mettere la sua firma. Lo scorso anno chiuse con 13 reti e 3 assist, manca solo un gol, dunque, per raggiungere il numero fissato lo scorso anno in Serie A con la Roma.

Lukaku, quanti gol contro Genoa, Parma e Cagliari: la statistica è super

In carriera, contro le prossime tre avversarie del Napoli, Lukaku si è saputo divertire molto. Al Genoa, il belga ha segnato ben 7 reti nel corso della sua carriera, tutto in altrettanti precedenti. Uno score impressionante che dà buonissime speranze per la serata.

La prossima settimana, invece, incontrerà il Parma per la quinta volta in carriera. Nelle 4 gare giocate in passato ha segnato 2 volte, tra queste anche il gol all’esordio assoluto in maglia Napoli nella sfida d’andata al Maradona di inizio stagione. All’ultima giornata, infine, ci sarà il Cagliari, al quale ha segnato 7 reti in 8 partite, altro score senza senso da parte del centravanti degli azzurri. Sono dunque 16 gol alle prossime 3 avversarie dei partenopei.

Un’altra statistica accompagna Lukaku e i 3 club che dovrà affrontare da qui al finale di stagione ed è ancora più impressionante. Dei 19 precedenti in carriera contro Genoa, Parma e Cagliari, il belga ha perso una sola volta. Le vittorie sono state ben 16, con solamente 2 pareggi. L’unico ko risale alla sesta giornata dello scorso campionato, quando con la Roma crollò per 4-1 contro il Genoa. Un unicum assoluto.

Il classe ’93 fa dunque ben sperare anche i più scaramantici. Il Napoli, che conoscerà il risultato dell’Inter prima di scendere in campo, avrebbe bisogno di 2 vittorie e 1 pareggio per laurearsi matematicamente campione d’Italia a prescindere dai nerazzurri. Con questi precedenti firmati Lukaku, i tifosi possono sognare ancora di più.