Fuochi d’artificio in estate: non solo De Bruyne, 5 svincolati perfetti per il Napoli

Kevin De Bruyne, ma non solo: per il Napoli di Conte almeno altri 3 colpi a parametro zero

Il calciomercato del Napoli può regalare fuochi d’artificio in estate. Gli occhi sono tutti puntati su Kevin De Bruyne, ma attenzione anche ad altri colpi a parametro zero. Ci sono diversi svincolati, già seguiti dal club azzurro in passato e che potrebbero tornare di moda.

Sul calciatore belga ci sono sensazioni positive, poiché lascerà il Manchester City a fine stagione e vorrà continuare la sua avventura in giro per l’Europa, consapevole di poter guadagnare di più in Arabia Saudita o negli Stati Uniti. Il Napoli si è fatto avanti, De Bruyne ascolterà la proposta e valuterà. Di certo Conte potrebbe giocare un ruolo importante nell’affare. Il prodigio classe 1991 vuole a tutti i costi giocare la Champions League.

Svincolati in difesa e a centrocampo: chi può far comodo al Napoli

Giovanni Manna potrebbe attingere dal mercato degli svincolati per aggiustare centrocampo e difesa. In particolare, potrebbe tornare nei radar azzurri il centrale francese Olivier Boscagli, che all’occorrenza può giocare anche come terzino sinistro. Duttile, utilissimo per le rotazioni. Saluterà il PSV il 30 giugno.

Occhio anche a Jonathan Tah, che ha dichiarato di lasciare il Bayer Leverkusen dopo 10 lunghissimi anni. Il centrale tedesco classe 1996 sarebbe pronto a nuovissime esperienze all’estero, attratto da campionati differenti dalla Bundesliga. Il Napoli potrebbe farsi avanti, sarebbe un interessantissimo rinforzo in vista della Champions League: mix di esperienza e prestanza fisica, utilissima per il gioco di Conte.

Attenzione ai centrocampisti Angel Gomes e Thomas Partey, entrambi entrati in scadenza con i rispettivi club. Il primo, si svincolerà dal Lille quest’estate. Ha solo 24 anni, può essere un colpo interessante per le rotazioni di centrocampo. Il secondo, invece, non avrebbe bisogno di presentazioni. È sicuramente uno dei top player più importanti in circolazione che potrà legarsi tra i migliori club del vecchio continente.

Jonathan David colpo da parametro zero: è sfida contro la Juventus

E come dimenticarsi di Jonathan David? L’attaccante canadese è uno dei colpi a parametro zero più interessanti dell’estate. Il giocatore lascerà il Lille e fu acquistato dai francesi proprio per sopperire alla partenza di Victor Osimhen.

I destini dei due calciatori potrebbero incrociarsi. Il nigeriano è destinato a tornare dal prestito con il Galatasaray per essere ceduto all’estero. Mentre Jonathan David potrebbe fare percorso inverso e venire in Italia. Sulle sue tracce non solo il Napoli, ma anche la Juventus che è alla ricerca del sostituto di Dusan Vlahovic.