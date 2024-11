Calciomercato Napoli, addio deciso e colpo dalla Francia: spunta il nome

E’ sempre vivo il calciomercato in casa Napoli. Giovanni Manna avrebbe messo nel mirino un difensore che andrebbe a prendere il posto del partente Juan Jesus.

L’occhio del Napoli sempre rivolto ad un mercato che per il club azzurro può rappresentare l’occasione di migliorare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Si, ma come e in che reparto? Che Giovanni Manna stia guardando al reparto offensivo ed elementi da inserire nell’organico, questo ormai non è un mistero: il nome di Bonny è quello che viene posto in cima alla lista delle preferenze del direttore sportivo azzurro, anche se servirà capire se l’affondo arriverà a gennaio (poco probabile) oppure la prossima estate.

Altro punto nevralgico, però, riguarda la difesa visto che potrebbero esserci delle uscite importanti: Juan Jesus, secondo quanto riportato oggi da Il Mattino, non rientrerebbe nei piani di Conte e dunque sarebbe in uscita. Il difensore brasiliano, con l’avanzare di Rafa Marin (anche oggi elogiato dall’allenatore in conferenza) la figura dell’ex Inter sarebbe ormai relegata a quarto centrale nelle preferenze, considerando anche la possibilità di adattare Giovanni Di Lorenzo in caso di difesa a tre.

Insomma, per Juan Jesus lo spazio si è ridotto all’osso e la sua partenza sembra ormai più che plausibile. Già a gennaio? Dipende da alcuni fattori, e sopratutto da quelle che saranno le dinamiche interne al Lione: si, perchè il colpo che avrebbe in mente il Napoli per la difesa arriverebbe proprio dalla Francia.

Calciomercato Napoli, Niakhaté nel mirino di Manna

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il nome che starebbe guadagnando terreno nelle preferenze di Manna sarebbe quello di Moussa Niakhatè, difensore del Lione e di fatto titolare della squadra francese: ad oggi 9 presenze dal primo minuto in Ligue 1, mentre in Europa League ha giocato due partite pur cominciando soltanto una volta dall’inizio.

Classe ’96 e fisico strutturato, Niakhaté ha attirato l’attenzione ed anche il Napoli sarebbe pronto a fiondarsi su di lui, approfittando anche della situazione poco idilliaca in casa Lione sotto il punto di vista economico: il club francese dovrà sistemare i bilanci per evitare la retrocessione alla fine della stagione, e proprio per questo anche una cessione a gennaio potrebbe risultare plausibile, soprattutto se il club di Aurelio De Laurentiis dovesse presentare una proposta importante per prelevare il giocatore senegalese.