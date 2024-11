Juan Jesus, ma non solo: possibile cessione a sorpresa già a gennaio

Juan Jesus potrebbe non essere l’unico nome indiziato per lasciare il Napoli a gennaio: spunta un profilo a sorpresa in uscita

La sosta per le nazionali ci allontana dal calcio giocato della Serie A e del nostro Napoli ed ecco dunque che si aprono le porte del calciomercato. Con l’avvicinarsi di gennaio, infatti, è ancora più frequente iniziare a leggere ed ascoltare rumors legati a possibili acquisti e cessioni in casa partenopea e non solo. Anche sulle pagine di SpazioNapoli vi stiamo riportando le ultime novità legate agli azzurri, da quelle più importanti come l’intreccio Osimhen-Zirkzee, al possibile innesto di un classe 2002 nella lista di Giovanni Manna.

Il direttore sportivo del Napoli starebbe, però, lavorando anche nel mercato in uscita. Nella giornata di ieri vi abbiamo già riportato di un possibile addio di Giacomo Raspadori, che è in cerca di spazio in squadra. L’attaccante ha disputato pochissimi minuti in stagione e sarebbe finito nel mirino di Atalanta e Juventus. Da qualche settimana anche il nome di Juan Jesus è inserito nell’elenco dei partenti. Il centrale è in scadenza in estate e potrebbe lasciare già a gennaio la squadra, con l’ipotesi Kiwior come sostituto.

Spinazzola verso l’addio? La nuova indiscrezione per gennaio

Il reparto difensivo potrebbe essere stravolto a gennaio, dato che anche Rafa Marin potrebbe persino essere richiamato dal Real Madrid, come riportato qualche giorno fa anche dal Chiringuito in Spagna. Due centrali e anche un terzino, perché secondo Il Mattino, persino Leonardo Spinazzola sarebbe finito nell’elenco dei giocatori che potrebbero lasciare il Napoli entro due mesi.

Il terzino sinistro non ha rispettato le aspettative estive. L’ex Roma è arrivato a parametro zero come occasione di mercato e nel pre campionato aveva iniziato anche nel migliore dei modi con gol e prestazioni di buon livello. Quando si è entrati nel vivo del campionato, però, il 31enne non è riuscito a mantenere gli standard elevati. Qualche acciacco a livello fisico e un paio di uscite non all’altezza del suo nome, starebbero facendo riflettere il club, che potrebbe quindi anche salutare il giocatore a gennaio e puntare su un sostituto più sicuro per Olivera.

Valutazioni, che verranno approfondite nelle prossime settimane. Ora bisognerà pensare al campo, perché il tour de force di questo finale di 2024 sarà importantissimo per il Napoli, ancora capolista in Serie A e inseguito da ben 5 squadre agguerritissime a distanza di 1 o 2 punti solamente.