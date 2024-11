Calciomercato Napoli, deciso il nome per gennaio: è in pole nella lista di Manna

Nella lista di nomi valutata da Giovanni Manna, c’è un profilo che spiccherebbe in cima: nel calciomercato di gennaio può rinforzare il Napoli

Mantenere la testa della classifica sarà fondamentale per il Napoli, ma vincere il campionato non è il primissimo obiettivo del club. Bisogna garantire il ritorno in Champions League, da lì, tutto quello che rappresenta un extra, è ben accettato. Dopo 3 soste per le nazionali e 12 partite di campionato, gli azzurri sono in testa alla classifica e dunque per i tifosi sognare è un diritto.

Antonio Conte ha voluto far mantenere a tutti i piedi per terra, perché consapevole che se si vola in alto, poi il tonfo è più doloroso se si cade. Un piccolo accenno di questa brutta sensazione è stato provato dopo il 3-0 contro l’Atalanta. Si è ripiombati sul pianeta Terra e si è capito che il lavoro da fare era ancora tantissimo. In campo, in allenamento e anche in fase di mercato, si potrà sempre migliorare.

Calciomercato Napoli, obiettivo Kiwior: l’affondo alle giuste cifre

Il principale obiettivo del mercato partenopeo, sembrerebbe riguardare la difesa. Juan Jesus è in scadenza di contratto tra 6 mesi e potrebbe addirittura lasciare anzitempo la squadra. Rafa Marin non dà ancora garanzie e, addirittura, il Real Madrid starebbe pensando di attivare in anticipo la recompra per via dei numerosi e gravissimi infortuni accorsi in difesa.

Ecco dunque, che stando a quanto viene riportato da Repubblica, il Napoli avrebbe pensato al nome di Kiwior come colpo per rinforzare il reparto. Il 24 enne sta trovando poco spazio nell’Arsenal e il d.s, Giovanni Manna vorrebbe approfittarne. La sua idea è quella di un prestito con diritto di riscatto, per valutare le prestazioni del calciatore in 6 mesi e poi decidere se procedere con un affondo concreto o virare su altri nomi con più calma in estate.

Servirà, comunque, prima un’uscita per rientrare nell’elenco dei 25 giocatori e dunque si aprono diverse ipotesi. Dal sopracitato Juan Jesus, all’idea Rafa Marin rientrante in Spagna, passando persino per quel Jack Raspadori in cerca di spazio. Uno slot che potrebbe liberarsi per far sì che arrivi un backup per Buongiorno e Rrahmani, titolarissimi fin qui. Servono alternative affidabili ed il polacco classe 2000 sembra una di queste.

Conosce bene la Serie A, per il suo trascorso allo Spezia, ed è di piede mancino come lo starebbe cercando Antonio Conte. Fattori che potrebbero spingere concretamente il Napoli a trattare nelle prossime settimane, quando il mercato di gennaio aprirà ufficialmente.