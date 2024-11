Napoli, addio a sorpresa a gennaio: il club fa sul serio

Il Napoli potrebbe lasciar partire un giocatore a sorpresa già nel mercato di gennaio: il club fa sul serio nella trattativa con gli azzurri

Durante la sosta per le nazionali, lontani dal calcio giocato dei campionati, uno dei temi più caldi resta sempre quello legato al calciomercato. Anche il Napoli è stato coinvolto nelle notizie di possibili trasferimenti, soprattutto in vista di gennaio. Gli azzurri, in testa alla classifica dopo 12 giornate, vorranno mantenere questo rendimento fino alla fine dell’anno e per farlo dovranno rinforzarsi.

Ma anche in uscita potrebbero arrivare delle mosse a sorpresa da parte della squadra di Conte. Non tutti i calciatori in rosa sono stati fin qui utilizzati ampiamente in campo, anzi. Motivo per cui è possibile che a metà stagione uno o più profili decidano di salutare il Napoli. Sembrerebbe essere anche questo il caso di un nome a sorpresa.

Dalla Spagna sicuri: il Real Madrid richiama Rafa Marin

Questa mattina, dalla Spagna, sembrano abbastanza sicuri dell’indiscrezione che ha iniziato a trapelare. E’ il Chiringuito a riportarla e riguarderebbe Rafa Marin. Il difensore è sceso in campo solamente 90 minuti in 13 partite giocate dal Napoli. La gara contro il Palermo ha mostrato ancora alcune incertezze del centrale, che non ha più visto il campo, merito anche del super lavoro di Rrahmani e Buongiorno.

Secondo il noto portale spagnolo, gli infortuni di Carvajal, Militao e Alaba (rottura del legamento crociato per ognuno di loro), starebbe spingendo i Blancos a richiamare Rafa Marin per assenza di alternative. Ricordiamo che nel contratto del giocatore è presente un’opzione di recompra a favore del Real Madrid esercitabile alla fine della stagione 25/26 per 25 milioni e 26/27 per 35 milioni. Alla fine della stagione 24-25 il Napoli potrà versare altri 10 milioni per aumentare la recompra a 50 milioni nel 2026 e 70 milioni nel 2027.

Il Real vorrebbe quindi trattare con il Napoli per riuscire ad anticipare la possibilità di richiamare il giocatore in rosa. Anche per via dello scarso minutaggio, la dirigenza dei Blancos avrebbe visto uno spiraglio, ma sarà il Napoli a dover trovare un accordo. Le prossime settimane saranno quindi decisive per capire se l’esperienza di Marin con gli azzurri sia già arrivata al termine, oppure se si aprirà uno spiraglio di permanenza.

A quel punto, anche il d.s. Manna dovrà regolarsi eventualmente sul mercato per un sostituto, già nei piani del club per prendere il posto di Juan Jesus come alternativa ai titolari per la seconda parte di stagione.