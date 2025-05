Lecce-Napoli, novità di formazione per Conte: le scelte del tecnico azzurro

Antonio Conte ha in mente una novità, o quasi: contro il Lecce c’è un’idea “nuova”.

Contro il Lecce il Napoli di Antonio Conte cerca la quarta vittoria consecutiva ed il decimo risultato utile consecutivo in campionato. Un trend importante che, finora, ha portato gli azzurri in vetta alla classifica. È un momento cruciale della stagione, è sotto gli occhi di tutti. Serve continuare a vincere per confermare il primato e, perchè no, provare anche a staccare l’Inter magari approfittando di un passo falso dei nerazzurri.

Quella contro i pugliesi è una gara insidiosa poiché gli uomini di Giampaolo, che non vincono da undici partite, si trovano al quartultimo posto e alla disperata ricerca di punti salvezza. Fare uno sgarro alla capolista potrebbe essere un buon modo per affrontare le ultime partite della stagione.

Antonio Conte, quindi, vuole preparare la gara nel migliore dei modi per evitare rischi e cercare di sopperire alle mancanze causate dagli infortuni.

Conte tra difesa e modulo: l’idea del tecnico

In difesa le scelte sono piuttosto obbligate. Gli infortuni di Buongiorno e Juan Jesus costringono Conte a piazzare Rafa Marin al fianco di Rrahmani, anche se l’ipotesi di Olivera come centrale di difesa sembra poter convincere il tecnico.

Ci sarebbe, in quel caso, Spinazzola da terzino arretrato e quindi Raspadori affianco a Lukaku in 4-4-2. Un modulo provato da Antonio Conte prima del match con il Milan e che poi era stato accantonato dal tecnico.

Occhio quindi alle scelte di Antonio Conte, che contro il Lecce dovrà provare a mettere una pezza sulle pesanti assenze che, per il momento, non stanno comunque mettendo in difficoltà il finale di stagione azzurro.