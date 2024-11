Raspadori cerca riscatto con l’Italia, ma a gennaio può lasciare il Napoli: 2 club dalla Serie A

Jack Raspadori vuole ritagliarsi spazio da protagonista con l’Italia, contro la Francia, ma il suo futuro al Napoli resta in bilico

Mai una parola fuori posto, mai una lamentela. Jack Raspadori ha sempre accettato il suo ruolo da comprimario nel Napoli, sin dal suo arrivo due anni fa. Luciano Spalletti lo ha saputo valorizzare nel modo giusto e nell’annata Scudetto è stato fondamentale. Sono sue le reti contro lo Spezia, in una delle gare maledette storicamente per gli azzurri, ma soprattutto quella alla Juventus ad aprile, allo Stadium, che ha indirizzato definitivamente quel campionato.

Lo scorso anno, come tutti, ha brillato molto meno e in questa stagione, con Antonio Conte, sta trovando pochissimo spazio. Sono 383 i minuti disputati fin qui, molto pochi se consideriamo il valore dell’attaccante. Il modulo del Napoli non lo favorisce, ma anche in questo caso nessuna lamentela. Ha accettato il ruolo di comprimario e quando entra cerca sempre di fare la differenza come un professionista.

Raspadori, due club di Serie A ci pensano: le ultime per gennaio

Questa sera, contro la Francia, Raspadori cercherà nuovamente spazio. Luciano Spalletti potrebbe schierarlo anche dall’inizio, o garantirgli del minutaggio a partita in corso. A settembre, proprio contro i Bleus, è arrivato il suo ultimo gol. Due mesi di digiuno che per un attaccante pesano molto. Ecco perché l’ex Sassuolo vuole cercare di ritrovare la via della rete, nonostante un avversario ostico.

Il suo futuro, però, a prescindere dalla prestazione di questa sera, resta in forte bilico. Il mancato minutaggio nel Napoli, rende Raspadori uno spreco per gli azzurri. E’ un calciatore giovane e di ottimo valore e gli azzurri potrebbero monetizzare da una sua cessione. Secondo quanto riferito da Repubblica, due club di Serie A starebbero seriamente valutando di trattare con i partenopei per l’acquisto dell’attaccante.

Su tutte Juventus e Atalanta si sarebbero interessate al suo profilo. Si tratta di una fase preliminare, nulla di assolutamente concreto, ma sicuramente va registrata. I prossimi mesi saranno decisivi per capire le intenzioni del club, che è parso molto più deciso nel trattenere Simeone. Da qui la possibilità di un’apertura verso un addio che non appare così impossibile.