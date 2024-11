Napoli-Roma è già iniziata: Ranieri avvisa Conte

Tra una settimana ci sarà la sfida tra il Napoli di Antonio Conte e la Roma di Claudio Ranieri, quest’ultimo avvisa Conte.

In casa Napoli ci si appresta a tornare in campo in Serie A. Tra un settimana gli Azzurri affronteranno al “Maradona” la Roma nella tredicesima giornata di campionato. Le due squadre arrivano alla sfida in due momenti completamente opposti. I partenopei si trovano in testa al campionato e nonostante il solo punto raccolto tra Atalanta e Inter hanno il morale alle stelle per questo ottimo inizio di stagione. La classifica vede la squadra di Conte a quota 26, con otto vittorie, due pareggi e altrettante sconfitte.

I Giallorossi invece sono stati protagonisti di un inizio di stagione disastroso, che ha visto ben tre allenatori diversi in panchina. I punti totali per la squadra del neo-allenatore Ranieri sono 13 con tre vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte. Sulla carta il Napoli parte dunque favorito anche se gli uomini di Conte dovranno prestare attenzione a non sottovalutare l’avversaria. La Roma avrà di sicuro fame di riscatto e ora che c’è stato un cambio in panchina i giocatori potrebbero cambiare atteggiamento. Proprio in merito ai suoi giocatori, ha parlato di recente Ranieri.

Verso Napoli-Roma, Ranieri sfida Conte: “Curerò i giocatori”

Secondo quanto riportato da Vocegiallorossa.it Claudio Ranieri ha parlato della sua Roma in occasione della manifestazione vinicola Bibenda-2025. Il nuovo allenatore della Lupa ha iniziato così: “Sono stato chiamato dopo una grossa grandinata e voi sapete quanto lavoro e quanta passione ci vuole per rimettere a posto un territorio del genere” – per poi avvisare Conte: “Io curerò i miei giocatori con lo stesso amore che voi usate per ogni grappolo d’uva dopo una brutta burrasca“.

Il classe 1951, con la sua classica eleganza, ha così lanciato un messaggio al Napoli e al suo allenatore che saranno chiamati a rispondere in campo. Domenica prossima non ci sarà solo la sfida tra Napoli e Roma, ma anche quella a distanza tra Conte e Ranieri. Due grandissimi allenatori italiani che hanno vinto nella loro carriera diversi trofei e hanno infranto molteplici record.

Sarà lo scontro tra il gioco di movimento, dinamismo e costruzione di Conte contro quello più verticale e fisico di Ranieri. Ci aspetta una partita dalle mille sfaccettature al “Maradona”, con gli Azzurri che inseguono la nona vittoria in campionato e la Roma alla ricerca del riscatto.