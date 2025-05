Mittelstädt pazzo di Napoli: la dedica a Geolier è virale, indizio di mercato?

Dalla Germania a Fuorigrotta: il messaggio di Mittelstädt manda segnali chiarissimi al Napoli e ai suoi tifosi

A Napoli si respira un’aria diversa. Non è solo una questione di risultati, ma proprio di atmosfera. Con un finale di stagione in crescendo e lo Scudetto nel mirino, c’è entusiasmo intorno alla squadra. E non solo da parte dei tifosi: anche da fuori, sempre più occhi sembrano puntare su questa Napoli affascinante e feroce.

Tra questi, quelli di Maximilian Mittelstädt, terzino sinistro dello Stoccarda e della nazionale tedesca. Un nome che i tifosi partenopei stanno imparando a conoscere e che, negli ultimi giorni, ha attirato i riflettori non per le sue prestazioni in Bundesliga, ma per qualcosa che va oltre il campo.

Mittelstädt e la dedica a Geolier: social scatenati

Il tedesco è stato avvistato in città lo scorso weekend insieme alla moglie Lea Prinz per una mini-vacanza tra sole, pizza e Maradona. Insomma, non si è limitato a visitare Napoli da turista: ha assistito in tribuna alla vittoria contro il Torino, e tornato in Germania, ha aggiunto altri segnali.

Durante il concerto di Geolier a Ludwigsburg, il difensore ha omaggiato il rapper napoletano con una maglia dello Stoccarda personalizzata, con tanto di dedica che ha fatto il giro del web: “Per fratm con affetto”. Un gesto apparentemente leggero, ma che unito al follow al profilo del Napoli e quello di Giovanni Di Lorenzo, e al legame sempre più forte con la cultura napoletana, lascia pensare che dietro possa esserci qualcosa di più.

Anche la moglie, Lea, ha pubblicato decine di foto con la didascalia “Amore infinito” riferendosi al loro soggiorno partenopeo. Babà, caffè, pizza, shopping nel centro storico: un vero e proprio innamoramento, documentato e condiviso senza alcun filtro.

Il feeling con la città infiamma il mercato

E qui entra in gioco il Napoli, o meglio Giovanni Manna, direttore sportivo azzurro. I contatti con l’entourage di Mittelstädt non sono una novità: da settimane si parla di un interesse concreto, e adesso ogni dettaglio sembra spingere nella stessa direzione.

Mittelstädt sarebbe un profilo ideale per rinforzare la fascia sinistra: tecnico, esperto, abituato ai ritmi intensi della Bundesliga e in crescita costante. Un innesto alla Conte, se vogliamo, capace di garantire affidabilità e spinta offensiva. E se oltre alla tecnica ci aggiungiamo anche un feeling già fortissimo con Napoli, il mix diventa esplosivo. I tifosi, nel frattempo, sognano.

https://www.instagram.com/p/DJIH7WOierT/?igsh=MWlyaWl2NzVhZzRncg%3D%3D&img_index=1