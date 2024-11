Osimhnen, la cessione a gennaio e l’ipotesi Zirkzee: tutta la verità sul super affare

Victor Osimhen potrebbe lasciare il Napoli a gennaio, lasciando spazio ad un intreccio con Zirkzee in azzurro: tutta la verità sull’affare

Una voce che ha iniziato a circolare nella tarda giornata di ieri e che starebbe prendendo sempre più quota anche in queste ore. Victor Osimhen ceduto a titolo definitivo già nel mese di gennaio e Joshua Zirkzee in maglia azzurra per rinforzare l’attacco di Antonio Conte. Sembra quasi fantacalcio, detto così, eppure delle fondamenta di verità potrebbero esserci, anche se l’ipotetica trattativa è complicatissima.

In primo luogo c’è da sistemare definitivamente Osimhen e già questo aspetto è tra i più complessi in senso assoluto. Sappiamo perfettamente quanta difficoltà ci sia stata nel far partire il nigeriano la scorsa estate, tanto da cederlo solamente in prestito al Galatasaray a settembre. Ora che l’attaccante è tornato a segnare con continuità in Turchia, ha attirato nuovamente l’attenzione dei club europei e questo potrebbe essere un punto a favore del Napoli.

Il Man United su Osimhen: l’ipotesi Zirkzee al Napoli

Tra le società interessate a Victor Osimhen ci sarebbe anche il Manchester United. Un club che negli ultimi anni ha rovinato gran parte dei centravanti passati per Old Trafford. Tra questi anche Joshua Zirkzee, ritenuto fin qui da molti tifosi addirittura uno degli attaccanti più deboli mai passati per Manchester. Non è sbocciato l’amore tra le parti, ed ecco che è nata l’ipotesi di cui vi abbiamo iniziato a parlare.

Stando a quanto riferito dai media turchi e anche dal Mattino, il Galatasaray e il Manchester United starebbero valutando di investire i 75 milioni di euro per l’acquisto di Osimhen a titolo definitivo già a gennaio. Nel caso dei turchi, il Napoli incasserebbe la cifra e si muoverebbe a proprio piacimento sul mercato. Con i Red Devils, invece, la parte cash non raggiungerebbe la richiesta partenopea, proprio perché la società potrebbe inserire Zirkzee come contropartita, valutandolo circa 45 milioni.

Il Napoli non sarebbe convintissimo di incassare solamente 30 milioni dalla cessione di Osi, ma chiaramente l’ipotesi che porterebbe all’ex Bologna è comunque allettante. In Serie A ha fatto benissimo lo scorso anno e anche la Juventus di Thiago Motta starebbe sognando un suo ritorno. Servirebbe, da parte del Napoli, comunque una cessione per liberare le liste, ma se l’intenzione fosse quella di regalare ad Antonio Conte l’attaccante olandese, la dirigenza azzurra si muoverebbe subito verso quella direzione. Resta un affare da monitorare nelle prossime settimane.