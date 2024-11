Napoli-Roma, Conte avvisato: l’annuncio in diretta

La gara contro la Roma sarà molto difficile per gli azzurri che affronteranno i giallorossi col loro nuovo tecnico: Claudio Ranieri.

Il Napoli deve ritrovare la vittoria dopo la roboante sconfitta contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini e il pareggio al Meazza contro l’Inter di Simone Inzaghi.

Ci vorrà ancora un po’ affinchè il tour de force degli azzurri termini, a metà dicembre potremo iniziare a trarre delle conclusioni sull’operato di Conte. Il tecnico leccese ora deve risolvere un nuovo grattacapo, come battere Claudio Ranieri.

“Ranieri è capace a tirare fuori il meglio da certe situazioni burrascose”, Montervino mette in guarda gli azzurri

Il Napoli incontrerà la Roma al terzo allenatore stagionale, un epilogo simile a quello dei partenopei nella passata stagione ma con qualche mese d’anticipo. Proprio per questo la sfida con i giallorossi sarà più ostica, ne parla Francesco Montervino.

L’ex capitano del Napoli e direttore sportivo della Virtus Francavilla, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “L’arrivo di Ranieri a Roma non è quello di un allenatore normale, ma è l’arrivo di uno di casa che poi finirà a fare il dirigente. E’ una persona amata da tutti, un uomo straordinario. L’unico che avrei preferito in nazionale al posto di Spalletti, è stimato da tutta l’Italia. Non ci voleva questa notizia per il Napoli perchè Ranieri è capace a tirare fuori il meglio da certe situazioni burrascose.”