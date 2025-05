Dilemma ordine pubblico in Lecce-Napoli: la reazione di Manfredi

Il primo cittadino della città di Napoli, Gaetano Manfredi, ha commentato le delicate decisioni intraprese in occasione di Lecce-Napoli, gara della 34esima giornata di campionato.

Il Napoli scenderà in campo questo pomeriggio allo Stadio Via del Mare di Lecce, in una gara cruciale per questo finale di stagione e per le sorti della stagione, con un vantaggio in classifica che fa ben sperare nel sogno Scudetto. Per questo motivo, in molti hanno provato ad acquistare un biglietto per assistere al match in Salento dal vivo.

Il sindaco Manfredi ringrazia il Comune di Lecce: “Ringrazio la sindaca di Lecce”

In questa stagione i tifosi del Napoli sono stati costretti a rinunciare a varie trasferte a causa di numerosi divieti disposti dalle autorità per motivi di ordine pubblico. Pertanto, in vista delle “porte aperte” in Lecce-Napoli, l’entusiasmo generale è schizzato alle stelle. Tuttavia, per mantenere le acque calme, le autorità pugliesi hanno dichiarato invalidi alcuni biglietti riservati ai tifosi azzurri. Questa decisione ha scatenato la reazione del sindaco partenopeo Manfredi.

Qui le sue parole, riportate da La Repubblica:

“Ringrazio la sindaca di Lecce per l’attenzione dedicata al match contro il Napoli. Sono certo che la tifoseria azzurra accoglierà l’invito a mantenere ancora una volta un comportamento all’insegna di correttezza e sportività per garantire spettacolo in campo e fuori”.

La procedura di controllo per gli ospiti in Lecce-Napoli

Come trapelato già nelle scorse ore, la Questura di Lecce ha annullato 701 biglietti venduti a tifosi residenti in regione Campania e posizionati in settori differenti dello stadio (ad esclusione del settore ospiti). In particolare, il provvedimento è stato adottato per mantenere il controllo in Tribuna Est, porzione del Via del Mare riservato esclusivamente ai tifosi del Lecce.

Questa scelta giustifica la volontà di mantenere l’ordine pubblico e garantire un match spettacolare ma privo di intoppi. Pertanto, i biglietti annullati saranno rimborsati e, invece, per chi avrà a disposizione il pass per il match, ci sarà un rigido controllo inerente alla residenza dei possessori dei ticket. Nonostante questo provvedimento, sia il settore ospiti che vari posti a sedere di altre aree dello stadio saranno riservate a fan azzurri. Il supporto dei tifosi, sia presenti fisicamente che dallo schermo, sarà massimo, per provare a spingere i ragazzi di Conte verso il quarto Scudetto.