Lecce-Napoli, dubbi di formazione: una voce va avanti da settimane

Antonio Conte ancora indeciso sulla formazione titolare contro i pugliesi, c’è un dubbio che ormai lo attanaglia da diversi giorni.

I dubbi di formazione continuano ad inseguire Antonio Conte in vista del match previsto per oggi pomeriggio contro il Lecce. Il Napoli cerca tre punti fondamentali per confermare il primato in classifica contro forse una delle squadre più insidiose in questo finale di stagione azzurro.

Ancora alla ricerca della salvezza, i pugliesi hanno le motivazioni giuste per provare a mettere i bastoni fra le ruote di Antonio Conte. Il tecnico azzurro lo sa bene, ragion per cui la scelta degli undici titolari da far scendere in campo al Via del Mare è più complicata del previsto.

Conte mette Olivera contro il Lecce? Le voci durano settimane

Le emergenze nel reparto difensivo sembrano mettere con le spalle al muro Conte, che tuttavia ha ancora qualche dubbio. L’edizione odierna de Il Mattino ha analizzato le possibili scelte del tecnico, con alcune voci che vanno avanti da ormai diversi giorni.