Lukaku vuole tornare al gol, contro il Lecce un dato strepitoso

L’attaccate belga per mettere fine al digiuno e confermare il trend positivo. Contro il Lecce per il 13° gol stagionale.

I 12 gol di Romelu Lukaku in fiesta stagione di Serie A dividono la tifoserie azzurra. Non è un mistero che per molti tifosi azzurri l’attaccante belga non sia certamente tra i migliori del nostro campionato. C’è chi preferirebbe altro, ma c’è anche chi apprezza il coinvolgimento di Lukaku nel gioco corale della squadra anche a discapito di qualche gol.

Gli 11 assist messi a referto finora parlano da soli. Lukaku partecipa al gioco della squadra non solo con i gol (che potrebbero essere di più) ma anche con una serie di assist che dimostrano tutta la qualità del belga.

Lukaku-Lecce, il belga contro una delle sue vittime preferite

A secco contro Monza e Torino, Big Rom cerca la rete a Lecce per tornare a segnare e per diventare ancor di più protagonista della stagione azzurra. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport analizza le ultime prestazioni del belga, e sottolinea un dato importante.