“Stagione da 10”, gioia Conte: è successo in diretta

Per il Napoli di Antonio Conte, in attesa della gara di domani contro il Lecce, bisogna segnalare un importante aggiornamento.

La stagione del Napoli sta per concludersi, mancano oramai quattro giornate alla fine dei giochi. Al momento, gli azzurri sono in testa alla classifica di Serie A con tre punti di vantaggio sull’Inter, dopo il tanto atteso sorpasso avvenuto la scorsa settimana a seguito del ko dei nerazzurri subito a San Siro contro la Roma.

Il sogno scudetto per i partenopei si avvicina sempre di più, un traguardo che appariva improbabile ad inizio anno e quasi impossibile fino a pochi mesi fa, ma grazie al lavoro del tecnico e all’impegno dei ragazzi che sono scesi in campo sin qui, tutto è cambiato in fretta. Un ex calciatore, in merito alla stagione degli azzurri, ha già le idee molto chiare, comunque vada.

Napoli, Mauro sentenzia: “A prescindere la stagione è da 10! Con lo Scudetto ci mettiamo la lode”

La stagione del Napoli è da 10, qualunque sia l’esito della classifica finale di Serie A.

Questo il pensiero di Massimo Mauro, l’ex calciatore degli azzurri ed oggi opinionista televisivo, che ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal, ha dichiarato:

“Il campionato del Napoli è stato da 10, se dovesse vincere lo scudetto allora sarebbe da 10 e lode, quello che hanno fatto i giocatori e Conte è straordinario”

Un grande elogio, dunque, ai calciatori e a mister Conte, che in pochissimo tempo sono stati capaci di cancellare l’incubo dell’annata da horror 2023/2024.