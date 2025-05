Lecce-Napoli, Conte avvertito: le parole sono nette

In casa Napoli, proprio per la gara contro il Lecce, è arrivato un importante avviso.

Sono ore calde quelle che precedono il match valido per la 35esima giornata di Serie A tra Lecce e Napoli. Le due squadre si trovano in due posizioni di classifica agli antipodi ed inseguono obiettivi molto diversi: i padroni di casa puntano con forza alla salvezza, mentre gli ospiti sono sempre più vicini alla conquista del quarto scudetto della propria storia.

Mister Antonio Conte, dopo il sorpasso all’Inter nell’ultimo turno di campionato, sta cercando di mantenere alta la concentrazione nei suoi uomini, isolandoli dalle voci che danno gli azzurri come favoriti per il trionfo finale, visto anche il calendario sulla carta abbordabile. Nulla è già scritto, ed il Napoli dovrà lottare con le unghie e con i denti già a partire da domani pomeriggio: il Lecce è un avversario ostico secondo un ex calciatore.

Napoli, Budel avverte: “A Lecce gara complicata per due aspetti”

Lecce–Napoli rappresenta uno snodo cruciale per il finale di stagione degli uomini di Antonio Conte. Gli azzurri in Puglia inseguono una vittoria che possa confermare la vetta della classifica, aspettando di conoscere poi l’esito finale del match tra Inter ed Hellas Verona delle 20:45.

Alessandro Budel, ex calciatore ed opinionista di DAZN, nel corso di Marte Sport Live in onda su Radio Marte, nella giornata odierna ha voluto sottolineare due aspetti fondamentali che devono tenere allerta i partenopei a Lecce:

“Ci sono tanti aspetti motivazionali in Lecce-Napoli, sarà una gara complicata anche perché oltre alla salvezza i salentini saranno motivati dalla tragedia subita. Il Lecce fa fatica a fare gol, però è tignosa, fisica e non è facile da affrontare”

Il Lecce sperava di poter recuperare più in là la gara contro l’Atalanta per rispettare la scomparsa prematura del fisioterapista Graziano Fiorita, nello staff medico dei pugliesi da 25 anni. La Lega Serie A ha invece perseguito piani diversi, e dopo aver fermato i bergamaschi sull’1-1 con un moto d’orgoglio, gli uomini di Giampaolo sono pronti a ripetersi anche contro un’altra big come il Napoli.

Budel sicuro: “Occhio al Lecce, è migliorato contro le big”

Il Lecce, come ribadito dall’ex giocatore, contro le big si trasforma.

Questo è infatti il parere di Budel, che ha poi aggiunto: