Fabio Capello e la lotta Scudetto: “Conte deve approfittare di una cosa”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello è tornato a parlare della lotta Scudetto e si è concentrato anche sul Napoli, ancora capolista dopo 12 giornate

Mai vista una bagarre di questo tipo in Serie A. Una classifica cortissima con 6 squadre in 2 punti. Il Napoli è in testa a 26 e ha alle sue spalle Inter, Atalanta, Fiorentina e Lazio a 25 e la Juventus a 24. Più distaccato il Milan, che con una partita in meno si ferma a 18, mentre è sprofondata la Roma che sarà proprio la prossima avversaria degli azzurri in campionato.

Fabio Capello analizza il Napoli: qual è il punto di forza di Conte

Nel corso dell’intervista alla Gazzetta, l’ex allenatore ha analizzato tutte le squadre in piena lotta per il titolo. La stagione è lunghissima, ma ognuna di loro potrà dire la sua fino al termine dell’anno. Non sarà sicuramente facile, ma con un campionato così equilibrato non si esclude che almeno 3 squadre arrivino alla volata finale come è successo nell’anno dello scudetto vinto dal Milan, con il Napoli che arrivò terzo.

Capello ha svelato quale, secondo lui è il punto di forza maggiore del Napoli:

“Conte è l’unico a non avere le coppe di mezzo. Si è visto anche domenica sera, i giocatori azzurri erano più freschi degli avversari, che nelle gambe avevano la fatica di Champions con l’Arsenal. Il Napoli ha mantenuto il primo posto dopo il trittico terribile contro Milan, Atalanta e Inter e ha già giocato in casa della Juventus: ora avrà un calendario meno ostico, di cui dovrà approfittare per cercare di allungare. Anche perché poi in primavera non tutte le rivali potrebbero ancora essere impegnate in Europa”.

Vedremo nelle prossime settimane se basterà ad avere la meglio sulle rivali, alcune di queste anche molto più attrezzate. Intanto il Napoli si gode ancora la vetta della classifica ed il suo prossimo pensiero sarà la Roma, al Maradona, fresca di cambio allenatore e desiderosa di alzare la testa dopo un inizio di stagione scioccante e già due esoneri in panchina.