Verso Napoli-Roma, i Friedkin hanno scelto il profilo adeguato: il tecnico è già in pole!

La situazione in casa Roma è tutt’altro che semplice. Ieri è arrivato l’esonero di Juric e la prossima sfida di Serie A sarà contro la capolista Napoli.

L’inizio di stagione della Roma è tutt’altro che positivo. Dopo solo quattro giornate è arrivato l’esonero di Daniele De Rossi, il quale ha pagato i risultati ritenuti “poco adeguati”. La situazione è poi passata in mano ad Ivan Juric, il quale ha scelto di accettare l’offerta del club per provare quantomeno ad invertire la situazione. In realtà, ciò non è mai passato. Infatti, la squadra sotto il controllo dell’ex Torino non ha fatto altro che accumulare sconfitte e prestazioni disastrose. L’ultimo ko è arrivato nella giornata di ieri contro il Bologna che è costato l’esonero all’allenatore.

Da diverse ore, infatti, in casa Roma sono partiti i casting per il nuovo allenatore. Tra le file giallorosse c’è l’assoluta necessità di invertire la rotta, anche se la situazione appare ormai compromessa. A complicare ulteriormente le cose, potrebbe essere il match contro il Napoli fissato subito dopo la sosta per le Nazionali. Infatti, la società capitolina starebbe ponderando con la massima attenzione la scelta legata al nuovo allenatore. Al momento, le opzioni sono diverse ma c’è un nome importante in pole.

Roma, la società punta tutto su Mancini: è in pole per la panchina

Roberto Mancini potrebbe ripartire dall’Italia dopo la rescissione consensuale con la Federazione Araba. Dopo l’esperienza sulla panchina delle Nazionali, tra cui l’Italia e la conseguente vittoria dell’Europeo nel 2021, l’allenatore sarebbe finito nel mirino della Roma dopo l’esonero di Ivan Juric. Come riportato da “Calciomercato.com” il tecnico sarebbe il primo nome scelto dalla dirigenza per ripartire dopo le ultimissime delusioni.

Al momento, non è stato ancora raggiunto l’accordo per la firma a causa delle richieste del tecnico. Infatti, quest’ultimo chiede un contratto di due anni e mezzo con uno stipendio superiore ai 5 milioni di euro. Le pretese di Roberto Mancini sono alte, ma la società capitolina potrebbe decidere di assecondare l’ex calciatore.

Intanto, sullo sfondo restano vive altre piste. Su tutte, è presente quella legata a Rudi Garcia. Quest’ultimo, qualora dovesse firmare con la Roma esordirebbe proprio contro il Napoli al Maradona. Come già sottolineato, però, il tecnico francese è una pista ma non la prima decisione dei Friedkin. Quest’ultimi, sarebbero intenzionati a puntare tutto su Roberto Mancini che è ormai pronto a scendere in campo subito contro i partenopei una volta terminata la sosta per le Nazionali.