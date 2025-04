Ko Buongiorno, Conte ha in mente due soluzioni per sostituirlo: le alternative

L’infortunio di Buongiorno complica i piani del Napoli: Conte corre ai ripari con due possibili soluzioni.

Il Napoli continua a sognare: la vittoria contro il Torino permette agli azzurri di scavalcare l’Inter e raggiungere la prima posizione in classifica. Le ultime quattro sfide saranno importantissime: gli uomini di Conte faranno di tutto per regalare alla tifoseria partenopea un nuovo trofeo in bacheca.

Nel momento migliore degli azzurri, però, arriva una pessima notizia. L’infortunio di Buongiorno è più grave del previsto e potrebbe tenerlo ai box fino a fine campionato. Trovare una soluzione non sarà affatto semplice per Conte: il centrale ex Toro è infatti uno dei perni della difesa azzurra.

Preoccupazione in casa Napoli: Conte valuta due alternative

Con Buongiorno fuori dai giochi, Antonio Conte è costretto a modificare la rosa iniziale degli azzurri. Le possibili soluzioni riguardano Olivera e Rafa Marin.

Il tecnico salentino è già all’opera per trovare la soluzione adatta per sostituire Buongiorno. Perdere il riferimento difensivo proprio nel rush finale complica ancora di più il lavoro del tecnico azzurro. Tra le varie alternative analizzate, Conte sembra essere in dubbio su due diverse soluzioni.

La prima prevede un cambio ruolo per Mathias Olivera, che affiancherebbe così Rrahmani al centro della difesa: questa opzione, però, comporterebbe ulteriori cambi nel solito scacchiere di Conte. La seconda soluzione è, invece, molto più semplice: al posto dell’infortunato Buongiorno, Conte potrebbe schierare Rafa Marin, concedendogli finalmente ulteriori minuti di gioco.

Olivera centrale l’ipotesi più plausibile: come cambia il Napoli

Conte sembra essere più indirizzato verso la prima opzione: schierando l’ex Getafe al centro della difesa il Napoli sarebbe costretto ad un cambio modulo.

Stando alle ultime notizie, la soluzione più plausibile è quella che vede Mathias Olivera nei panni di difensore centrale. Nonostante la soluzione Rafa Marin sia oggettivamente meno complessa, Conte sembra voler tentare questa strategia. Al tempo stesso, però, il tecnico azzurro studia ulteriori cambiamenti nell’undici iniziale.

Qualora Olivera venisse spostato al centro della difesa, Spinazzola prenderebbe il suo posto sulla corsia di sinistra, venendo così arretrato in difesa. Ciò comporterebbe anche una modifica del terminale offensivo. Il tridente con Spinazzola, Lukaku e Politano schierato negli ultimi due match verrebbe sostituito dalla coppia formata da Raspadori e la prima punta belga. Con tutti questi cambiamenti, dunque, Conte opterebbe per una sorta di 4-4-2: da capire poi quali saranno gli interpreti scelti dal tecnico per il reparto del centrocampo.