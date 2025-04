Salvatore Esposito ci va giù duro contro l’Inter: si infiamma il duello col Napoli

Le parole di Salvatore Esposito sull’Inter suscitano scalpore e infiammano ancor di più la lotta Scudetto con i partenopei

Salvatore Esposito, attore napoletano, ha rilasciato alcune parole a seguito di un’intervista a Radio CRC che hanno suscito scalpore e interesse, in vista della lotta Scudetto tra il Napoli e l’Inter. Le due squadre si trovano in un favoloso testa a testa, con gli azzurri ora al comando con tre punti di vantaggio.

A quattro sfide dal termine del campionato, il Napoli di Antonio Conte può gioire di un calendario – sulla carta – più abbordabile, rispetto i nerazzurri. L’attore però non ci sta e attacca l’Inter a seguito di alcuni avvenimenti giunti fuori nelle ultime settimane.

Salvatore Esposito esce allo scoperto: frecciatina all’Inter

Il Napoli e l’Inter se le suonano di santa ragione ogni fine settimana, con sorpassi e controsorpassi sorprendenti. La sfida Scudetto però non si ferma al solo rettangolo di gioco, con Salvatore Esposito che ha voluto dire la sua in merito a delle lamentele nerazzurre su alcuni episodi arbitrali.

“L’Inter è più forte, nonostante le lamentele sulla rimessa laterale che ha portato la vittoria al Bologna. Se poi il rigorino chiesto contro la Roma è punibile, allora io sono il prossimo papa emerito“

Poi sulla favorita dello Scudetto con Esposito che, da tifoso azzurro, si rifugia nella scaramanzia:

“Vorrei fare in anticipo gli auguri all’Inter per la vittoria. Tre punti di vantaggio non sono nulla per loro, hanno meritato lo Scudetto essendo la squadra più forte“.

La lotta serrata tra le due compagini è destinata a continuare fino all’ultimo fischio del campionato, con gli azzurri che possono anche concedersi il rischio di non vincerle tutte.

Esposito sullo Scudetto: “Andrebbe dato ai tifosi”

Durante l’intervista rilasciata nella trasmissione “A Pranzo con Chiariello“, si è parlato anche di altri temi. Nel dibattito si è anche discusso sulle quote di merito dello Scudetto del Napoli, un traguardo sicuramente meritato per una piazza calorosa come quella azzurra.

“Se dovesse arrivare lo Scudetto, andrebbe dato ai tifosi che non hanno mai fatto mancare il loro supporto. Lo stadio è sempre stato riempito, anche nei momenti più difficili e l’anno scorso. De Laurentiis ha capito i suoi errori e quest’anno ha scelto bene”

Nell’ultima sfida esterna contro il Monza, Conte ha avuto dei battibecchi con alcuni tifosi per via di alcune richieste esplicite. Su questo argomento, ha detto la sua anche l’attore napoletano: