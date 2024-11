La rivelazione su Mariani: “Ha riconosciuto che poteva non fischiare il rigore in Inter-Napoli”

L’arbitro Mariani avrebbe riconosciuto che il contatto leggero tra Anguissa e Dumfries poteva non essere punito con un calcio di rigore: il retroscena

Non è stata una domenica facile per l’arbitro Mariani, protagonista suo malgrado di un episodio discusso durante il big match tra Inter e Napoli. E’ chiaro a tutti che in una sfida con una posta in palio così alta, nonostante si sia giocata a novembre, ogni decisione sarà discussa con più intensità ed eco mediatico rispetto ad altre partite. Basti vedere quanto successo durante Atalanta-Udinese dello stesso turno, con un errore ancora più grave, che ha sì fatto parlare, ma sicuramente meno di quanto visto a San Siro.

Ad aumentare la risonanza dell’episodio è stato l’intervento a fine partita di Antonio Conte ai microfoni di DAZN. L’allenatore del Napoli, nel mentre che l’ex arbitro Luca Marelli era intento a spiegare la dinamica del rigore, si è sfogato con toni molto accesi. “Mi ha dato fastidio sentirmi dire che, su un rigore inesistente, il VAR non può intervenire. Ma che significa. Se c’è un errore deve intervenire, invece ora si sta creando un protocollo che porta a delle dietrologie“. Queste alcune delle parole usate dal tecnico del Napoli in diretta tv.

Mariani ed il retroscena dopo Inter-Napoli: la rivelazione sul rigore

Una serie di dichiarazioni che hanno acceso un piccolo caso e che sono diventate il tema di questo inizio settimana. Anche Repubblica è tornato questa mattina sull’episodio, con il noto giornalista Emanuele Gamba che ha svelato un retroscena su quanto sarebbe avvenuto al termine del big match di San Siro andato in scena domenica scorsa.

“A fine partita Mariani ha riconosciuto che il fischio di San Siro avrebbe potuto risparmiarselo, eppure non si tratta di una decisione totalmente campata per aria: il contrasto tra Anguissa e Dumfries c’è stato e non esiste ancora uno strumento, se non l’occhio umano che è imperfetto, per misurarne l’intensità”. Questo quanto riportato sul quotidiano e che evidenzierebbe un passo indietro, seppur silenzioso, fatto dall’arbitro della sfida di San Siro.

Quello fischiato domenica è sicuramente un “rigorino“, uno di quelli che il designatore Gianluca Rocchi vorrebbe evitare ad ogni costo. Viene chiesto rispetto e tolleranza per gli arbitri, ma lo stesso ex arbitro ha sottolineato che vanno diminuiti anche gli errori, che purtroppo hanno già condizionato diverse partite dall’inizio dell’anno. Ora la sosta, e la speranza che serva anche ai direttori di gara per ritrovare la massima lucidità in campo.