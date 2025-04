Lobotka, addio Napoli? Fabrizio Romano stupisce tutti: rivelazione clamorosa

Ultim’ora a sorpresa sul futuro di Stanislav Lobotka: spunta una notizia a sorpresa dall’esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo futuro.

Stanislav Lobotka è sicuramente uno dei perni del Napoli da anni a questa parte. Lo slovacco è stato uno dei protagonisti più importanti dello Scudetto vinto nel 2023 e sta offrendo un contributo importante anche in quest’annata con Antonio Conte, provando ad inseguire nuovamente il raggiungimento di questo sogno.

Emerge però una notizia di calciomercato a sorpresa riportata dall’esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo canale Youtube: il giocatore avrebbe infatti una clausola rescissoria nel suo contratto di poco superiore ai 25 milioni, valida per quest’estate. Sicuramente, non una notizia confortante sul suo futuro e che potrebbe aumentare di tanto il rischio di un addio.

Queste le parole di Romano su questa clausola:

“Lobotka resta cruciale per il Napoli, ma ha una clausola rescissoria nel suo contratto. Da quanto mi risulta, è valida soltanto per l’estate 2025 ed è un po’ più alta di 25 milioni di euro. Per questa cifra Lobotka qualora lo volesse, lascerebbe il Napoli. La società diede un ok su questa cifra, poi dipenderà dal calciatore”.