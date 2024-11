Mercato Napoli, occasione super dalla Premier: piace anche alla Juve

Il Napoli è a caccia di un difensore centrale in vista del prossimo mercato di gennaio: spunta l’occasione super dalla Premier League, tenuta d’occhio anche alla Juve.

I tifosi attendono la prossima sfida contro l’Inter per capire quale sarà la reazione del Napoli dopo la batosta contro l’Atalanta, nell’ultima partita di campionato. Il 3-0 sancito dagli uomini di Gian Piero Gasperini è un segnale molto forte agli azzurri, che sono chiamati a non lasciare nulla al caso e a tener conto di ogni dettaglio per tenere testa alla concorrenza. Contro i nerazzurri, gli azzurri hanno l’occasione di ritornare a più quattro dalla compagine guidata da Simone Inzaghi (clicca qui per le sue parole sui partenopei nella conferenza odierna).

Intanto, però, i supporters di fede azzurra guardano alla sessione invernale di mercato (che avrà inizio tra poco meno di due mesi) con la speranza che possano esserci altri colpi a supporto di Antonio Conte, che più volte ha parlato di progetto in ricostruzione in riferimento a questi primi mesi alla guida del club del presidente Aurelio De Laurentiis. Reparto tenuto d’occhio particolarmente sarà la difesa: a tal riguardo, è spuntato il nome di Itakura (clicca qui per i dettagli), ma le notizie di queste ultime settimane portano anche al possibile ritorno di fiamma per Jakub Kiwior, calciatore tenuto d’occhio anche dalla Juventus dell’ex ds Cristiano Giuntoli.

Ultime calciomercato Napoli, occhi puntati su Kiwior: la situazione

Itakura e non solo: il Napoli tiene d’occhio anche l’occasione Jakub Kiwior, calciatore che potrebbe lasciare l’Arsenal nella prossima sessione di calciomercato.

A renderlo noto è il portale tuttomercatoweb.com, secondo cui tra le occasioni monitorate da parte del direttore dell’area sportiva della SSC Napoli Giovanni Manna resta il centrale dei Gunners. Il polacco potrebbe essere un’occasione per costi e anche per il suo trascorso in Serie A, con la maglia dello Spezia. Fattori, i medesimi, che hanno acceso l’interesse anche da parte della Juventus, che cerca un difensore per gennaio dopo l’infortunio grave al ginocchio di Gleison Bremer. I bianconeri lo hanno già monitorato nella scorsa estate e non è escluso un nuovo tentativo anche per la sessione di riparazione invernale.

Possibile duello di mercato tra il Napoli e la Juventus? La sensazione è che Kiwior possa accendere la rivalità tra le due compagini, che hanno l’obiettivo comune di puntellare la difesa, seppur per esigenze diverse.