“Chi vince lo Scudetto?”, la risposta di Sinner è esilerante: avete sentito?

Jannik Sinner, grande appassionato di calcio, ha risposto ad una domanda in merito alla lotta Scudetto fra Napoli e Inter: il siparietto.

La lotta Scudetto fra Napoli e Inter sta infuocando non solo i fan delle due squadre, ma anche i tifosi più “neutrali”. Da anni, infatti non si vedeva un campionato così combattuto e questa lotta punto a punto, fatta di sorpassi e controsorpassi, sta sicuramente facendo divertire tanto anche coloro che non ne sono direttamente coinvolti.

Si tratta di un tema senza dubbio interessante per ogni appassionato di sport e così è stato stuzzicato al riguardo anche un’eccellenza dello sport italiano come Jannik Sinner.

Sinner esilerante sullo Scudetto: “Non voglio gufare”

Il tennista numero uno al mondo è un noto tifoso milanista e, così, nella lunga intervista ai microfoni Rai dopo la squalifica, gli è stato chiesto anche un pronostico su chi vincerà lo Scudetto fra Napoli e Inter. Sinner ha risposto strappando un sorriso:

“Difficile, sai non voglio gufare. Quindi vediamo!”

Sinner si è quindi quindi smarcato da una risposta che forse avrebbe potuto non piacere a nessuna delle due parti in causa. I tifosi del Napoli sicuramente potranno essere contenti di una risposta che ha tenuto conto della loro ben nota scaramanzia: la vetta c’è, ma non festeggiamo ancora!