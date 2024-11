Napoli, prima offerta per il rinforzo brasiliano: Manna prepara il colpo a gennaio

Il Napoli starebbe valutando concretamente di acquistare un calciatore brasiliano già per il calciomercato di gennaio: tutti i dettagli sull’affare

Per puntare all’obiettivo minimo, quello del raggiungimento dei primi 4 posti in classifica, il Napoli può contare su una rosa di tutto livello, ma dei rinforzi non guastano mai. Già è ben diverso il discorso se il sogno Scudetto potrà essere coltivato fino alle ultime giornate di questo campionato di Serie A, iniziato sicuramente nel migliore dei modi per gli azzurri.

A quel punto degli innesti. già nel mese di gennaio, serviranno obbligatoriamente. La squadra a disposizione di Antonio Conte ha sicuramente grandi elementi di valore, ma ci sono squadre più attrezzate e più rodate che partono con i favori del pronostico. Per ridurre questo gap servirà un durissimo lavoro, che già si è visto in questi primi mesi, e i nomi giusti per rendere ogni reparto più performante.

Manna pensa a Vitao: arriva l’indiscrezione di ESPN

Sul taccuino di Giovanni Manna sono già decine i nomi osservati per rafforzare il Napoli e rendere soddisfatto Antonio Conte. Tra questi, secondo quanto riferito proprio in queste ore da ESPN, ci sarebbe quello di Vitao. Un calciatore brasiliano, che in qualche modo è legato anche ad un volto noto in casa azzurra come Natan, oggi in forze al Betis in Liga spagnola.

Difensore centrale, classe 2004, a febbraio compirà 21 anni e potrebbe rappresentare un innesto interessante per fare da backup a Buongiorno e Rrahmani. Con Rafa Marin che sta ancora apprendendo le volontà di Conte e Juan Jesus che è arrivato alla fine della sua avventura partenopea, rinforzarsi con un nuovo profilo è fondamentale. Specie perché in estate gli azzurri hanno fatto partire sia Ostigard, che lo stesso Natan, il quale ha soffiato il posto al Betis proprio a Vitao.

Era stato il connazionale il primo dei nomi valutati dal club spagnolo, che ha poi virato sul giocatore acquistato dal Napoli più di un anno fa. Ora Vitao è tornato in Brasile, all’Internacional, dopo aver mosso i primi passi nel Palmeiras ed essersi trasferito in Europa allo Shakhtar. Con gli ucraini anche 35 presenze, che gli hanno permesso di debuttare anche in Champions ed Europa League.

Secondo quanto riferito da ESPN, il Napoli vorrebbe offrire 7 milioni di euro, già a gennaio, per far suo il giocatore di proprietà all’80% proprio dell’Internacional. La volontà del club brasiliano, invece, è quello di far partire il proprio tesserato per 10 milioni e dunque le parti dovranno trattare.