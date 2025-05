Di Lorenzo parla da leader: appello in diretta a tutta la squadra

Serie A, Napoli Genoa 2-2: arrivano le dichiarazioni di Giovanni Di Lorenzo dopo il pareggio del Maradona.

Triplice fischio al Maradona: 2-2 è il risultato finale di Napoli-Genoa. Un pareggio che sta stretto agli azzurri ma che è comunque concesso data la classifica. I partenopei, infatti, sono a quota 78 punti, appena una lunghezza davanti all’Inter di Simone Inzaghi, oggi tornata a Milano con 3 punti da Torino.

Nel post partita, Giovanni Di Lorenzo ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn.

“Sicuramente giocarlo così punto su punto è anche bello per il calcio. Stiamo spingendo dalla prima partita al massimo. È un campionato in cui siamo stati in testa parecchie volte. La pressione c’è ma va gestita fa parte del gioco. Non buttiamo tutto all’aria questa sera con questa partita”.