Conte non nasconde l’amarezza: “Ci siamo giocati un bonus”, poi il messaggio sulle prossime due partite

Napoli Genoa 2-2, ecco le parole di mister Antonio Conte nel post partita del Maradona.

Si conclude con un pareggio la partita tra Napoli e Genoa. Il 2-2 di Vasquez ha inchiodato gli azzurri sul pari e, a due giornate dalla fine, il vantaggio sull’Inter di Simone Inzaghi si è ridotto ad un solo punto. Sulla partita, Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita, ai microfoni di Dazn.

Napoli Genoa, Conte ribadisce: “Dobbiamo dire grazie a questi ragazzi”

Rispetto al match disputato:

“Hanno fatto due tiri in porta e hanno fatto due gol. Capitano questi tipi di partite. Dispiace perché questa partita avremmo dovuto vincerla. Rimane amarezza, dà fastidio non vincere durante il campionato figuriamoci a 3 partite dalla fine. Ci sta, il calcio è questo. È entrato Billing per la contraerea e comunque sono riusciti a fare gol di testa. Ho poco da rimproverare per impegno e volontà: i dati parlano chiaro. Alla fine la pareggi. Bisogna migliorare queste situazioni. Se prendi gol è normale che dovevi fare di più”.

Sull’umore della squadra dopo il pareggio, Conte ha affermato:

“Inevitabile ci sia amarezza in questo momento. Non meritavamo di perdere punti così, al tempo stesso bisogna sapere che ci siamo giocati un bonus, quello dei 7 punti che ci servivano, quindi dobbiamo andare a vincere le altre due partite. C’è poco da fare se vogliamo ambire a vincere il campionato facendo qualcosa di incredibile. Anche oggi abbiamo perso un altro pezzo, subito Lobotka. Abbiamo sempre trovato la soluzione, non ci siamo mai attaccati a questa cosa. Proveremo a trovare una soluzione anche in queste ultime partite”.

In merito alle ultime due giornate di campionato: