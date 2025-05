Conte in conferenza: “Pressione? C’è una cosa che ha generato un po’ di ansia”

Antonio Conte ha analizzato in conferenza stampa la partita del suo Napoli contro il Genoa: grande l’amarezza in casa azzurra dopo il pareggio del Maradona.

C’è delusione in casa Napoli per il pareggio contro il Genoa per 2-2. Gli azzurri si sono giocati il jolly di un pareggio: in questo modo, i partenopei sono costretti a vincere le prossime e ultime due partite che restano nel campionato di Serie A.

Ad analizzare questo risultato è stato Antonio Conte in conferenza stampa, durante la quale ha sottolineato la necessità di gestire meglio determinate situazioni.

News SSC Napoli, Conte: “Dispiace perché meritavamo di più oggi”

Antonio Conte non nasconde la sua amarezza nel corso della conferenza stampa post Napoli-Genoa.

Di seguito, quanto riportato nel corso del suo intervento dal ventre del Maradona: