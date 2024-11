Conte, bilancio pazzesco contro l’Inter e anche Inzaghi trema: spunta un dato incredibile

Sale l’attesa per il big match tra Inter e Napoli, con un dato su Antonio Conte che ha iniziato a far sorridere i tifosi azzurri: ora Inzaghi è spaventato

Manca solo un giorno alla super sfida tra Inter e Napoli valida per la 12a giornata di Serie A. Il match di San Siro potrà dare un segnale importantissimo al campionato, anche se ancora in una fase iniziale della stagione. I partenopei sono reduci dalla sconfitta per 3-0 contro l’Atalanta, la seconda in questa stagione, e vogliono subito rialzarsi, mentre i nerazzurri hanno vinto di misura le ultime due contro Venezia e Arsenal non senza polemiche.

L’Inter è a -1 dal Napoli e tenterà il soprasso, guardandosi alle spalle da Atalanta, Lazio, Fiorentina e anche dalla Juventus, seppur leggermente più distaccata, Gli azzurri devono cercare di mantenere la vetta della classifica, evitando di finire a -2, ma anzi, sperando di riportarsi a +4 come la scorsa settimana prima del lunch match contro la Dea. Tutte le inseguitrici, intanto, saranno già scese in campo prima della sfida di San Siro, dando ancora più pressione ai 22 in campo e agli allenatori.

Conte ritrova l’Inter, il bilancio è perfetto: anche Inzaghi trema

E a proposito di allenatori, quella tra Conte e Inzaghi sarà una sfida di altissimo livello. L’attuale allenatore dell’Inter ha preso in eredità la squadra proprio dal tecnico leccese, che aveva vinto uno Scudetto e conquistato una finale di Europa League. Anche Simone è riuscito a trionfare in campionato, proprio lo scorso anno, e ha raggiunto l’ultima tappa della Champions, senza però portare a casa il trofeo.

Ma uno contro l’altro? I precedenti sono a favore di Conte, seppur di poco. I due allenatori si sono sfidati 4 volte in passato, con 2 successi per l’ex giocatore bianconero, 1 pareggio e 1 successo per Inzaghi. Le sfide risalgono al biennio 2019/20 e 2020/21 con il leccese sulla panchina dell’Inter ed il piacentino su quella della Lazio. 1-0 per Conte alla primissima sfida nel settembre del 2019 con gol di D’Ambrosio. 2-1 per la Lazio al ritorno con Immobile e Milinkovic che ribaltano Ashley Young.

L’anno dopo, 1-1 all’Olimpico con reti di Lautaro e ancora Milinkovic-Savic. Mentre schiacciante è il 3-1 del febbraio 2021 con doppietta di Lukaku, il solito Milinkovic ad accorciare, e Lautaro che chiude i giochi. Big Rom ritroverà Inzaghi da avversario e proverà a replicare quanto fatto 3 anni fa, questa volta in compagnia di Kvara.

A preoccupare maggiormente, Inzaghi, però, è il bilancio assolutamente perfetto di Antonio Conte contro l’Inter, prima ancora che diventasse la sua squadra. In 6 precedenti complessivi, le vittorie del tecnico leccese sono 4 e 2 sono i pareggi. Conte non ha mai perso con l’Inter fin qui. La scaramanzia starà facendo sicuramente attivare i tifosi del Napoli, ma i dati sono questi.

Un pari nella stagione 2009/2010 con Conte alla guida dell’Atalanta, 3 vittorie di fila tra il 2011/12 e il 2012/2013 e poi un altro pareggio e un successo per 3-1 l’anno dopo. Questo è stato anche l’ultimo incrocio da avversari tra le parti, 10 anni fa, con Lichsteiner, Chiellini e Vidal che distrussero i nerazzurri. Non era la miglior Inter, ben diversa da quella che scenderà in campo domani. Ma Conte proverà a ripetersi, per far sognare i tifosi del Napoli.