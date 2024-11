Verso Inter-Napoli, a San Siro si giocherà in un clima rovente: risposta da brividi dei tifosi!

Sta per finire l’attesa dei tifosi per assistere al match tra Inter e Napoli. Intanto, le ultimissime sui biglietti venduti per la partita.

Sono ore caldissime quelle che precedono la super sfida tra Inter e Napoli. Le due compagini si giocano la vetta della classifica, con i nerazzurri che sono ad un solo punto dagli azzurri. Tale affermazione lascia presagire lo spettacolo che assicurerà il big match. Oltre a ciò, un aspetto da non trascurare è senza dubbio legato all’ambiente. Infatti, Simone Inzaghi e i suoi ragazzi potranno contare su un clima molto rovente.

San Siro è da sempre uno stadio molto caldo, ma in queste occasioni riesce a tirare fuori il meglio. Infatti, saranno tantissimi i tifosi presenti sugli spalti per sostenere i proprio beniamini. Il Napoli, invece, dovrà “accontentarsi” di un numero ridotto di sostenitori, visto il divieto di trasferta imposto ai residenti in Campania.

Inter-Napoli, previsto il sold out a San Siro: le ultime

L’appuntamento è fissato per domani sera alle ore 20.45, quando Inter e Napoli si daranno battaglia per la vetta della classifica. Come ricordato dalla società lombarda, per l’occasione a San Siro si va verso il tutto esaurito con i tifosi nerazzurri che accorreranno numerosi allo stadio. All’interno dell’impianto saranno presenti anche i sostenitori azzurri, i quali però non dovranno essere in possesso della residenza campana.

Nonostante il divieto di trasferta, il Napoli potrà contare sui tifosi presenti a San Siro. Infatti, Antonio Conte e i suoi ragazzi necessiteranno anche del supporto dei propri sostenitori, seppur in numero nettamente ridotto. L’attesa per il big match sta per finire e dopo il match la Serie A potrebbe avere un nuovo padrone.

Oltre al match in sé, sarà molto importante valutare la reazione del Napoli dopo il ko interno contro l’Atalanta. La brutta sconfitta potrebbe aver lasciato scorie pericolose, le quali potrebbero essere accantonate solo con un risultato positivo. Infatti, è possibile che Antonio Conte abbia lavorato sulla testa dei suoi calciatori ancor prima di averlo fatto sui tatticismi. Il tecnico salentino riesce a gestire i momenti difficili, motivo per il quale veste i panni del “condottiero”.