Politano: “Ora dobbiamo solo allenarci alla grande. Inter? Vi dico come abbiamo reagito”

Matteo Politano ha analizzato in conferenza stampa, dallo stadio Diego Armando Maradona, la sfida tra il suo Napoli e il Genoa.

Il rammarico di non aver portato a casa i tre punti, anche per come si era messa la partita. In casa Napoli, c’è l’amarezza, malgrado il destino resti nelle mani di Antonio Conte e i suoi uomini.

Ora, l’obiettivo deve essere quello di resettare tutto e iniziare a preparare le prossime due partite, la prima contro il Parma. A parlarne è stato Matteo Politano, intervenuto dopo il match in conferenza stampa dallo stadio Diego Armando Maradona.

Notizie Napoli calcio, le parole di Politano in conferenza stampa

Matteo Politano ha analizzato la sfida tra il suo Napoli e il Genoa nella consueta conferenza stampa post match dal ventre del Maradona.

Queste le parole dell’esterno azzurro: