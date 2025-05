Infortunio Lobotka: l’aggiornamento di Conte sulle condizioni

Stanislav Lobotka è uscito per infortunio all’inizio del match tra il Napoli e il Genoa: arriva l’annuncio di Antonio Conte sulle sue condizioni.

Sicuramente il pareggio è un risultato che non può soddisfare affatto il Napoli. Contro il Genoa, gli azzurri sono andati in vantaggio per due volte, per essere poi rimontati dai rossoblù in entrambe le occasioni. Gli azzurri ora restano comunque padroni del proprio destino, ma c’è comunque il rammarico di non essere riusciti a blindare il jolly che era nelle mani degli azzurri.

Intanto, dalla conferenza stampa post Napoli – Genoa di Antonio Conte spunta anche il riferimento alle condizioni di Stanislav Lobotka, uscito per una ricaduta del problema alla caviglia accusato in occasione della partita di Lecce.

Lobotka, Conte: “Stesso problema di Lecce, ma ora sembra più serio”

Le primissime indicazioni sulle condizioni di Stanislav Lobotka lasciano presagire poco di positivo in vista delle prossime ultime due partite contro Parma e Cagliari.

Queste le considerazioni rilasciate da Antonio Conte nel corso della conferenza stampa post gara: