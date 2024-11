Mercato Napoli, Juan Jesus verso l’addio? C’è l’ipotesi scambio

Arrivano novità in merito a Juan Jesus: per lui ci sono le prime voci legate a un possibile addio, a stretto giro, alla SSC Napoli. L’ex Inter e Roma può rientrare in uno scambio.

Quali saranno i movimenti di mercato che il Napoli effettuerà nel mercato di gennaio? È lecito pensare che il club azzurro possa essere attivo anche nella sessione invernale, dopo gli sforzi fatti nella scorsa estate. Reparto che sarà particolarmente sott’occhio è la difesa, a partire magari dagli esterni: non è affatto un mistero che il club del presidente Aurelio De Laurentiis ha cercato in tutti modi di accaparrarsi anche un calciatore sulle fasce, senza tuttavia riuscirvi.

Non solo le corsie esterne, ma qualche novità potrebbe esserci anche tra i centrali. Il nome più caldo in queste ultime ore è quello di Vitao, difensore di proprietà dell’Internacional (qui per le ultime novità). Per accontentare le richieste della squadra brasiliana, si è vociferato del possibile inserimento del cartellino di Juan Jesus nella trattativa, per cercare di ammorbidire la posizione dell’Internacional. Un vero e proprio scambio di cartellini che, eventualmente, porterebbe a ringiovanire ulteriormente il reparto difensivo, dopo gli acquisti nella scorsa sessione di Alessandro Buongiorno e Rafa Marin.

Ultime calciomercato Napoli, per Vitao spunta l’ipotesi scambio con Juan Jesus

Juan Jesus potrebbe lasciare Napoli nel corso della prossima sessione invernale di calciomercato? Secondo quanto si apprende da Portal Times, in merito all’affare con l’Internacional per Vitao, non è uno scenario da escludere a priori.

Di seguito, quanto scritto dalla medesima fonte in relazione al possibile doppio affare tra la SSC Napoli e il club brasiliano:

“Vitão continua ad attirare l’interesse dei club europei. Recentemente, il Napoli ha presentato un’offerta di 7 milioni di euro per acquistarlo. Tuttavia, il consiglio di amministrazione ha fissato un importo di 10 milioni di euro come base per le trattative, rifiutando l’offerta iniziale. La prospettiva di perdere Vitão ha intensificato l’urgenza del club di cercare nuovi acquisti per la difesa. Tra queste spicca la possibilità che porta al difensore Juan Jesus. Quest’ultimo, attualmente al Napoli, ha un contratto fino al 2025, ma potrebbe negoziare la sua partenza anticipata per tornare al club brasiliano. Il difensore, che sta affrontando delle difficoltà in Europa, è già stato sondato dall’Internacional per capire la sua disponibilità per un eventuale ritorno”.

Una situazione, dunque, da tenere particolarmente sott’occhio, con un doppio affare che rischia di rivoluzionare, seppur in minima parte, la difesa a disposizione di mister Antonio Conte.