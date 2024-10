Napoli-Atalanta, un solo dubbio per Conte: ha già la formazione in mente

Antonio Conte ha già in mente la probabile formazione per Napoli-Atalanta: un solo grande dubbio attanaglia il tecnico dei partenopei

Il Napoli ha già archiviato il successo in casa del Milan per 2-0 e deve voltare pagina. C’è da preparare la sfida contro l’Atalanta al Maradona. Il lunch match delle 12.30 sarà un ostacolo veramente difficile da superare per gli azzurri. La Dea è in grandissima forma, anche se non ha avuto un calendario così impossibile da affrontare, ma ogni partita va vinta ed infatti la squadra di Gasperini è a -6 dalla vetta.

Qualche passo falso di troppo, tra cui il clamoroso 4-0 incassato a San Siro ad inizio stagione contro l’Inter. E’ un’altra Atalanta rispetto a circa due mesi fa e questo il Napoli lo sa benissimo. Ecco perché bisognerà presentarsi con la miglior formazione possibile e preparando la partita come solo Antonio Conte sa fare, tentando di fermare le avanzate di giocatori pericolosi come Lookman e Retegui, in grandissima forma.

Napoli-Atalanta, Conte col dubbio Lobotka: cosa filtra sul rientro

Uno dei segreti, neanche troppo segreti, di Conte è essere riuscito a trovare solidità con un 11 titolare che ormai non è intenzionato a cambiare. Meret è rientrato tra i pali e non si tocca, merito anche di parate importanti che hanno contribuito ai 7 cleansheet nelle ultime 8 partite. Davanti a lui ci saranno Rrahmani e Buongiorno, il difensore centrale più forte del campionato.

Ai lati, ovviamente, il capitano Giovanni Di Lorenzo, tra i migliori marcatori del Napoli, e Olivera, cresciuto incredibilmente sotto la guida di Conte. In avanti non mancheranno Politano, cruciale in una gara come quella di domenica contro giocatori così offensivi, Kvaratskhelia, tornato al gol contro il Milan e ovviamente Romelu Lukaku, che spera di aver ritrovato la forma giusta per segnare con continuità.

L’unico dubbio per Conte è a centrocampo. Anguissa non si tocca, specie dopo la prestazione super di San Siro condita anche dall’assist per l’1-0. Ovviamente anche McTominay sarà confermatissimo, nella speranza che torni al gol dopo quello segnato al Como. Il ballottaggio è tra Gilmour e Lobotka. Lo scozzese ha ben sostituito lo slovacco, pur non essendo ancora al suo livello.

Lobotka è in dubbio per via del problema muscolare che lo ha colpito durante l’ultima sosta per le nazionali e che gli ha impedito di essere in campo contro Empoli, Lecce e Milan. La prima speranza era quella di rivederlo in campo proprio contro l’Atalanta, ma il Napoli non vuole correre rischi. Ecco perché Conte potrebbe convocarlo, ma solo per lasciarlo in panchina.

Gilmour dovrebbe quindi partire nuovamente titolare, con Conte che replicherebbe perfettamente la formazione vista contro il Milan. Le prossime ore, però, saranno determinanti. Gli allenamenti che il Napoli farà fino a sabato ci diranno se le condizioni di Lobotka miglioreranno, tanto da vederlo addirittura in campo dal primo minuto, oppure sarà meglio non rischiare e rimandare tutto alla sfida con l’Inter.