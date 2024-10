Occhio Napoli, la Juve è pronta a soffiarlo a Conte: è la sorpresa della Serie A

Arriva l’annuncio su uno degli obiettivi di mercato del Napoli: anche la Juve è pronta a fare sul serio per la sorpresa della Serie A. Le parole di Giuntoli non lasciano dubbi.

Quali saranno le mosse del Napoli in vista del prossimo mercato di riparazione di gennaio? I tifosi si pongono questo interrogativo alla luce di un inizio di stagione a dir poco superlativo da parte degli uomini di Antonio Conte e la conseguente necessità di trovare le giuste garanzie. L’organico attuale offre già svariate possibilità all’ex Commissario Tecnico della Nazionale, ma è chiaro che il direttore dell’area sportiva della SSC Napoli Giovanni Manna è al lavoro per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione del club di Aurelio De Laurentiis.

In attesa di capirne di più sul possibile colpo in difesa (tra obiettivi concreti e suggestioni), uno dei nomi più caldi in orbita azzurra è quello di Bonny. L’attaccante di proprietà del Parma è uno dei calciatori che ha ben impressionato in questa prima parte di campionato, catturando l’interesse proprio dei partenopei e non solo. Cristiano Giuntoli, uomo mercato della Juventus, si è lasciato andare a parole particolarmente positive a proposito di Bonny, su cui potrebbe presto scatenarsi l’interesse delle varie big, con Napoli e bianconeri in prima fila.

Mercato Napoli, Giuntoli su Bonny: “È un ottimo giocatore”

In occasione del pre partita di Juventus – Parma (finito poi con il risultato di 2-2, ndr), il dirigente della Juventus Cristiano Giuntoli ha parlato anche di Bonny, obiettivo anche della SSC Napoli.

L’ex uomo mercato della società di Aurelio De Laurentiis, che ha avuto modo di parlare degli azzurri in ottica Scudetto (qui le dichiarazioni), ha definito Bonny “un ottimo giocatore”. Un apprezzamento che suona quasi come un interesse ormai esplicito da parte della Vecchia Signora, pronta a questo punto a sfidare la compagine allenata dall’ex bianconero Antonio Conte.

Bonny è un calciatore che da tempo è accostato al club partenopeo, venendo definito come possibile erede di Romelu Lukaku. Da capire se, eventualmente, ci sono i margini per un’operazione a gennaio (sessione in cui il Napoli potrebbe voler dare priorità alla difesa) o se il tutto verrebbe rimandato a giugno. Le parole di Giuntoli, però, suonano come un campanello d’allarme per Manna, chiamato a muoversi repentinamente per evitare l’incredibile beffa da parte della sua ex squadra di appartenenza.