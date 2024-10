Lobotka, le condizioni in vista dell’Atalanta: cosa filtra prima del big match

Come sta Stanislav Lobotka? Le ultime sulle condizioni del centrocampista in vista del big match di domenica: cosa filtra sullo slovacco

Tengono ancora banco le condizioni di Stanislav Lobotka, infortunatosi con la sua Slovacchia durante l’ultima sosta per le nazionali, nella gara contro l’Azerbaijan, e assente nelle successive partite contro Empoli, Lecce e Milan. Il centrocampista è stato sostituito da Gilmour e i tifosi si chiedono in queste ore se il numero 68 azzurro riuscirà ad essere della sfida contro l’Atalanta domenica prossima nel big match delle 12.30 in programma dal Maradona.

Seppur lo stesso Gilmour non abbia fatto troppo rimpiangere l’assenza di Lobotka, è chiaro che lo scozzese non è ancora al livello del suo compagno. Il leader del centrocampo azzurro è ormai una certezza da anni, come dimostrato nell’anno dello Scudetto. Era stato Luciano Spalletti a renderlo il giocatore che è oggi e Antonio Conte ha raccolto l’eredità mettendolo al centro anche del suo progetto.

Lobotka out anche contro l’Atalanta? Le ultime sul centrocampista

L’infortunio alla coscia dell’ex Celta Vigo lo ha però costretto al forfait per quasi tutto il mese di ottobre, scendendo in campo solamente nella sfida casalinga contro il Como. Da quel momento 0 minuti in campo in maglia azzurra ed il rischio che possa saltare anche la partita contro l’Atalanta inizia ad essere sempre più forte. La distrazione di primo rado del semitendinoso sinistro lo sta portando ad un lento recupero.

Secondo quanto riferito anche dal Corriere dello Sport, il piano per rivederlo in campo sta procedendo come previsto. Lobotka avrebbe saltato due settimane e di fatti, dal 14 ottobre, data dell’infortunio, sono trascorsi 16 giorni. L’obiettivo era quello di recuperarlo per la terza partita in programma in questo tour de force, proprio quella contro l’Atalanta, ma non si vogliono correre rischi.

Un problema muscolare simile può essere soggetto ad inutili e pericolose ricadute, anche più gravi. Ecco perché lo staff di Conte non vuole accelerare inutilmente i tempi, soprattutto in vista della partita contro l’Inter in programma domenica 10 novembre prossimo. In quel caso sono pochi i dubbi di un ritorno in campo di Lobotka, che potrebbe ritrovare una maglia da titolare contro i campioni d’Italia in carica.

I prossimi giorni saranno cruciali, anche perché il Napoli ha già ripreso oggi gli allenamenti e Conte potrà capire le condizioni del suo giocatore e valutare così la sua convocazione o meno per domenica. Non resterà che attendere maggiori novità.