Simeone al posto di Lukaku? Il rendimento da titolare preoccupa: un dato fa riflettere Conte

Simeone potrebbe giocare titolare al posto di Lukaku, ma il suo rendimento quando scende in campo dal primo minuto fa riflettere Conte

La sfida contro il Lecce si avvicina ed Antonio Conte starebbe valutando una rivoluzione in attacco. Come vi abbiamo riportato questa mattina, il tecnico del Napoli sta vagliando la possibilità di far giocare dal primo minuto David Neres e Ngonge al posto di Politano e Kvaratskhelia, ma anche Giovanni Simeone starebbe acquisendo terreno su Lukaku in queste ore.

Il tecnico degli azzurri parlerà oggi in conferenza e potrà chiarire i dubbi che si sono creati in queste ore e che ci accompagneranno fino al fischio d’inizio fissato per sabato alle 15. In un Maradona gremito bisognerà mantenere altissima l’attenzione e non sottovalutare un Lecce, sì sconfitto per 6-0 nell’ultimo turno dalla Fiorentina, ma che ha saputo dare parecchi grattacapi a Conte in carriera.

Simeone sostituisce Lukaku, ma da titolare non ingrana: i numeri

Come detto, tra le ipotesi per la partita contro i pugliesi, a 3 giorni da quella contro il Milan, c’è anche quella che vedrebbe Giovanni Simeone al posto di Lukaku dal primo minuto in campo. Abbiamo quindi studiato i numeri dell’attaccante argentino, da titolare, da quando è approdato nel Napoli nella stagione 2022/23, quella dello storico scudetto in azzurro.

Simeone conta con i partenopei 79 presenze complessive, ma solamente 18 di queste sono state da titolare. Osimhen e Lukaku, oltre al jolly Raspadori, lo hanno spesso fatto sedere in panchina per decine e decine di minuti. Nel suo primo anno di Napoli, ad esempio, il figlio d’arte ha disputato solamente 4 partite dal primo minuto: contro Rangers Glasgow (due volte), il Milan e la Cremonese. Di queste sfide 2 ne sono state vinte (con tanto di doppietta dell’attaccante) e due sono state perse.

La scorsa stagione, ricca di problemi, ha visto un Giovanni Simeone scendere in campo da titolare per 12 volte. Solamente in una circostanza, però, contro la sua ex Fiorentina in Supercoppa Italiana, è riuscito a segnare. Un assist, invece, lo ha messo a referto contro la Salernitana in campionato. Il bilancio complessivo non è stato neanche dei migliori in termini di risultati con 4 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte.

Quest’anno, invece, Simeone è sceso in campo 2 volte, per ora, da titolare. Contro il Verona alla prima giornata e contro il Palermo in Coppa Italia, dove ha anche messo a referto un assist. Anche in questo caso, 1 successo e 1 ko. Il bilancio totale, dunque, non fa sorridere particolarmente: 18 partite da titolare, 3 gol, 2 assist, 7 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte.

Nelle altre 61 partite da subentrato, Simeone ha realizzato 10 gol e 1 assist, ma in molte gare ha disputato anche appena 1 minuto, rendendo il suo score reti-minuti giocati importante. Un impatto, a gara in corso, che potrebbe quindi far riflettere Conte sulla scelta verso il Lecce, con l’ipotesi Lukaku titolare che resta assolutamente contemplata.