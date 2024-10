Conte sfida il “suo” Lecce: il bilancio dei precedenti in carriera

Antonio Conte è pronto a sfidare il “suo” Lecce: cosa dicono i precedenti in carriera contro la squadra della sua città natale

E’ nato e cresciuto a Lecce, ha iniziato a muovere i suoi primi passi come giocatore nella squadra della sua città, fino a diventare un professionista. Dal 1986 al 1991 ne ha indossato la maglia ad alti livelli, prima del suo trasferimento alla Juventus. Da allenatore non si è mai seduto sulla panchina del club pugliese, anzi, in carriera ha scelto il Bari, non proprio la più amata da quelle parti.

Eppure per Antonio Conte non sarà una sfida qualunque quella di sabato prossimo alle 15. La gara contro il Lecce al Maradona sarà importante per il Napoli, che avrà la chance di restare in testa alla classifica e sperare di allungare su almeno una tra Inter e Juventus, che si affronteranno domenica alle 18 per il derby d’Italia. Non solo, ma fare punti prima del tour de force contro Milan, Atalanta e gli stessi nerazzurri diventa ancora più fondamentale.

Conte sfida il Lecce: i precedenti sorridono in parte al Napoli

Non bisognerà assolutamente sottovalutare il match al Maradona, a maggior ragione dopo la clamorosa sconfitta per 6-0 subita dai pugliesi contro la Fiorentina lo scorso weekend. Luca Gotti si gioca la panchina e vorrà vedere i propri ragazzi stremati dopo i 90 minuti a Fuorigrotta. Servirà quindi grande concentrazione ed evitare che il focus sia già sulla partita di martedì prossimo con il Milan.

Anche perché il Lecce ha saputo fare degli scherzetti in carriera ad Antonio Conte. Il primo incrocio tra il tecnico e la squadra che lo ha reso calciatore risale al 25 marzo 2007. I padroni di casa si imposero per 1-0 con gol di Valdes sull’allora Arezzo allenato da mister Conte. Nella stagione successiva, arrivò la prima vittoria contro la “sua” squadra, questa volta alla guida del Bari, in un 2-1 alla terz’ultima giornata che costò carissimo al Lecce, che arrivò terzo in classifica ad 1 solo punto dal Bologna secondo e a 2 punti dal Chievo primo e dovette passare dai playoff per conquistare la Serie A.

Le parti si rincrociarono solamente nel 2010/11 con Conte alla guida del Siena, con un’altra sconfitta contro i pugliesi per 3-2 nel terzo turno di Coppa Italia. Quello è stato anche l’ultimo ko dell’attuale allenatore dei partenopei contro la squadra della sua città. Nella stagione successiva, la 2011/12, il mister era alla guida della Juventus e riuscì a battere il Lecce solo di misura per 1-0 in trasferta con un gol di Matri. A Torino, invece, finì 0-0.

Trascorsi ben 8 anni, Conte ha riaffrontato il Lecce nell’annata 2019/20 con l’Inter, dove arrivò secondo alle spalle della Juventus per 1 punto. Con una vittoria in più, al posto di un pareggio, i nerazzurri avrebbero vinto il campionato e tra le partite che fecero perdere terreno alla squadra, ci fu proprio quella contro il Lecce. Non all’andata, dato che a San Siro si chiuse 4-0 per Conte, quanto in Puglia, dove un 1-1 firmato Bastoni e Mancosu costò caro all’Inter.

Conte, dunque, ha battuto 3 volte il Lecce, ci ha pareggiato 2 volte e ha perso in altrettante circostanze, quindi sa che non dovrà sottovalutare la sfida. Il suo Napoli non è perfetto, ma non ha intenzione di fermarsi e lo vorrà dimostrare davanti ad un Maradona che procede verso un altro sold out.