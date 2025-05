McTominay uomo simbolo del Napoli: è in corsa per un importantissimo premio!

Scott McTominay continua a rubare la scena in casa Napoli. Il giocatore potrebbe vincere un importante riconoscimento.

Prosegue l’ottima stagione del Napoli di Antonio Conte. Il primo posto in classifica è una netta dimostrazione della forza della squadra, la quale può contare su uomini chiave. Tra questi, è presente senza dubbio Scott McTominay. Il centrocampista scozzese è reduce da prestazione entusiasmanti, le quali potrebbero decisive per la vittoria di un importante premio.

McTominay candidato al premio di giocatore del mese di Aprile!

Scott McTominay continua a far parlare di sé in Serie A. Il giocatore arrivato dal Manchester United ha già dimostrato tutto il suo potenziale, ma nelle ultime settimane il suo stato di forma è da capogiro. Dopo la doppietta contro l‘Empoli, il centrocampista ha siglato due reti anche contro il Torino.

A tal proposito, proprio grazie al rendimento entusiasmante, Scott McTominay è tra i candidati per la vittoria del premio come miglior giocatore del mese di Aprile. Assieme allo scozzese ci sono altri profili importanti, come quelli di: Diao, Ndoye, Ondrejka, Rovella e infine Soulè.

Le votazioni sono aperte fino a domenica 4 maggio, quando poi verrà scelto il nome del giocatore che si porterà a casa il premio “EA Sports Fc Player Of The Month”. Nei prossimi giorni verrà svelato il nome del vincitore.