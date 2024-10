Napoli-Lecce, Conte rivoluziona l’attacco: pronto un titolare a sorpresa

Antonio Conte starebbe valutando una rivoluzione clamorosa in attacco verso Napoli-Lecce: pronta una grandissima sorpresa nel tridente

E’ pronto a sfidare la squadra della sua città, Antonio Conte, in una gara che si preannuncia rischiosa per la possibile trappola che potrebbe nascondere. Il Lecce, infatti, è reduce dal clamoroso ko per 6-0 in casa contro la Fiorentina ed è certo che non farà una figura del genere anche al Maradona sabato prossimo alle 15. Luca Gotti è stato confermato in panchina e non ha alcuna intenzione di rivedere una performance di quel tipo anche a Fuorigrotta.

Questo Conte lo sa, sta preparando al meglio la partita, ma a soli 3 giorni di distanza dalla sfida contro i pugliesi c’è il Milan ed è una gara da non sbagliare. Bisogna pensare a match dopo match e non fare l’errore di avere un pensiero da provinciale, ma è anche vero che il turno infrasettimanale di San Siro sarà sulla carta più ostico rispetto alla gara di sabato.

Napoli-Lecce, Conte stravolge l’attacco: le possibili scelte

Guai a pensare ad un turnover massiccio, è un errore da non fare. La squadra sarà quasi la stessa della partita di Empoli, con l’eccezione dei ritorni di Meret in porta e Olivera sulla fascia sinistra. Ancora ai box Lobotka, che sta facendo di tutto per essere pronto alla trasferta di Milano in programma il prossimo 29 di ottobre. E’ in attacco che Conte starebbe vagliando nuove possibilità.

L’allenatore del Napoli, infatti, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, avrebbe intenzione di cambiare due terzi del reparto offensivo. L’unico confermato è Romelu Lukaku, che sembrava il primo indiziato a potersi sedere in panchina a discapito di Simeone. A quanto pare non sarà così, con Conte che gli ha voluto fornire un’altra chance dal primo minuto per entrare in condizione e sbloccarsi nuovamente.

A rischiare di restare in panchina con il Lecce sono Kvaratskhelia e Politano. Se sul georgiano già per il match contro l’Empoli c’era stata questa ipotesi, per l’attaccante italiano si tratterebbe di un evento fin qui più unico che raro, dato che Conte non ha mai rinunciato a lui. Chi li sostituirebbe? Il primo nome è facilissimo da pensare, perché ovviamente si tratta di David Neres che sta scalpitando in panchina da un mese.

Il brasiliano sta spaccando le partite da subentrato, ma potrebbe finalmente conquistarsi la sua prima titolarità in campionato. Un modo per far rifiatare i compagni, con l’idea, però, di farlo giocare a sinistra al posto di Kvara. A destra, infatti, potrebbe vedersi Ngonge. Stando a quanto riferito sempre da Repubblica, Conte sarebbe stato particolarmente colpito dal lavoro fatto dal proprio attaccante in allenamento in questi giorni e vorrebbe regalargli un’occasione.

Con il Palermo, Ngonge l’ha sfruttata andando a segno con una doppietta che ha indirizzato la partita e anche contro il Lecce avrebbe una chance per brillare e condizionare positivamente il match. Nella giornata di oggi, il mister parlerà in conferenza stampa e potrà chiarire ulteriormente le sue possibili scelte in vista della partita di sabato.