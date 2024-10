Mercato Napoli, è sfida a Juve e Milan per il centravanti: servono più di 15 milioni

Mercato Napoli, gli azzurri sfidano Juventus e Milan per un attaccante: serviranno più di 15 milioni di euro per chiudere l’affare

Il reparto offensivo del Napoli è quello più ricco di giocatori, almeno numericamente. Come centravanti gli azzurri possono contare su Lukaku e Simeone, ai lati ci sono Politano, Kvaratskhelia, Neres e Ngonge. In più il jolly Raspadori, che può giocare sia come falso nueve, che ai lati, che persino come trequartista. Quest’ultimo è un ruolo che all’occorrenza può ricoprire persino McTominay, evidenziando la profondità dell’attacco azzurro.

Nonostante le numerose scelte a disposizione di Antonio Conte, con profili come Raspadori e Ngonge che hanno giocato pochissimi minuti fin qui in stagione, proprio per il poco spazio, il club si starebbe guardando intorno per il futuro. Rinforzarsi non è mai un male, anche se con un reparto così pieno di calciatori. Lukaku ha pur sempre 31 anni e un salto di qualità di prospettiva non è mai una cattiva idea.

Napoli, occhi su Bonny: sfida a Milan e Juventus per l’attaccante

Ad aver attirato l’attenzione del Napoli, ma non solo, c’è Ange-Yoan Bonny. L’attaccante del Parma ha iniziato la stagione nel migliore dei modi, con 3 gol in campionato, di cui uno contro gli azzurri, e una serie di prestazioni importanti. Anche nell’ultima giornata contro il Como ha mostrato tutte le sue doti tecniche, con uno splendido gol di tacco che non è però servito ai ducali a portare a casa i 3 punti.

Il suo valore di mercato, al momento, è di 15 milioni di euro, ma è destinato a salire e non poco. Domani Bonny compirà 21 anni e questo aiuta il Parma a poter richiedere cifre importanti per portarlo via. Non solo, il suo contratto è anche blindatissimo fino al 2027 e le speranze di strapparlo per un costo così basso sono praticamente nulle.

Secondo la Gazzetta dello Sport, sul centravanti francese non c’è solamente il Napoli, ma anche Milan e Juventus. I rossoneri non sono pienamente soddisfatti di Abraham e con Jovic in bilico, starebbero valutando un rinforzo. Praticamente impossibile per gennaio, ma il club ci proverà. Così come i bianconeri, che non hanno un vice Vlahovic, dato che Milik non garantisce più presenze per via dei suoi continui infortuni.

Battere la concorrenza non sarà per nulla facile, ma il Napoli ci proverà, forte anche di un progetto guidato da Antonio Conte. I discorsi col Parma verranno fatti più in là nel tempo, anche perché gli emiliani dovranno prima salvarsi e per farlo avranno bisogno dei gol di Bonny.