Lukaku, bocciatura unanime dei quotidiani dopo Empoli-Napoli: le pagelle sono pesantissime

Romelu Lukaku, sostituto nel secondo tempo nel corso della sfida tra Empoli e Napoli, è oggetto di numerose critiche in seguito alla brutta prestazione fornita allo stadio Castellani.

Non il più bel Napoli della stagione, ma forse il più cinico e compatto: nonostante una prestazione di altissimo profilo, gli azzurri escono dallo stadio Castellani comunque con delle certezze di un certo tenore. L’Empoli ha dimostrato a più riprese di poter fare male agli azzurri (ieri in maglia bianca), che a loro volta hanno dato prova di una compattezza straordinaria, sfruttando difatti l’unica occasione per passare in vantaggio, con il rigore nel secondo tempo poi trasformato da Khvicha Kvaratskhelia.

Fa discutere, però, la prestazione dell’attaccante Romelu Lukaku, uscito nella seconda frazione di gioco di Empoli – Napoli: il bomber belga non ha giocato una grande partita, confermando la sensazione di non essere ancora al top della forma fisica, anche se i numeri di questo inizio di stagione sembrano dar ragione ad Antonio Conte che sta puntando fortemente su di lui. Intanto, si scatena il dibattito tra i tifosi e gli addetti ai lavori: le varie pagelle che arrivano dalla rassegna stampa odierna non lasciano scampo all’ex Chelsea.

Empoli – Napoli, Lukaku nel mirino delle critiche: le pagelle dei quotidiani

I quotidiani oggi in edicola si soffermano sulla prestazione di Romelu Lukaku nel corso della sfida tra l’Empoli e il Napoli, non risparmiando critiche nei confronti di Big Rom. Una pioggia di insufficienze per il nazionale belga, che è stato sostituito da Antonio Conte nel secondo tempo del lunch match dell’ottava giornata del campionato di Serie A.

“Conte lo boccia dopo neanche un’ora”, tuona l’edizione odierna di Tuttosport, che giudica la sua prestazione da 5. Voto analogo per Il Corriere dello Sport, che ha parlato di “giornataccia“, e Il Mattino, che lo ha definito “spettatore per una buona mezz’ora”, sottolineando però il tentativo di gettarsi nella mischia per far salire la squadra. Nettamente più pesante il giudizio da parte dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui il voto in pagella è da 4,5: “Molto male, nulla di utile”, il giudizio. Breve, ma perentorio.

In effetti, contro l’Empoli Romelu Lukaku ha pagato, probabilmente, anche una prestazione dei suoi compagni di squadra non esaltante, che però hanno trovato l’unica nota positiva (e decisiva) della sfida dopo l’entrata in campo di Giovanni Simeone in luogo proprio di Big Rom.